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國際
2023-10-18 10:21:00

以巴衝突｜加沙醫院遭空襲500人死　以巴互相指控(有片)

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加沙醫院遭空襲500人死，以巴互相指控。(X)

加沙醫院遭空襲500人死，以巴互相指控。(X)

以巴衝突持續。加沙城一座逼滿傷者和避難者的醫院發生猛烈爆炸，當地衞生部門指，是以軍空襲引起，造成至少500人死亡。以軍否認空襲醫院，指是伊斯蘭聖戰組織的火箭彈誤中醫院。伊斯蘭聖戰組織反駁是以軍捏造和說謊。巴勒斯坦總統阿巴斯(Mahmud Abbas)形容事件是屠殺，宣布哀悼3天。

事發於周二(17)晚，加沙市的浸信會醫院被炮彈擊中，爆炸起火，死亡人數至少數百人。當地衞生部門指，死亡人數達500人以上，仍有數以百計的人被困瓦礫堆下，如果數字屬實，將會是自2008年以來以軍空襲中死亡人數最多的一次。但當地民防官員則指，爆炸造成300人死亡。

加沙市的浸信會醫院被炮彈擊中，爆炸起火，死亡人數至少數百人。(X) 加沙市的浸信會醫院被炮彈擊中，爆炸起火，死亡人數至少數百人。(X)

網上影片顯示有火箭炮疑發射失敗墜落

加沙衞生當局表示，空襲出自以色列之手，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯批評以色列已經超越紅線，形容事件是屠殺，宣布哀悼3天。以軍否認空襲醫院，指根據分析，事發時，在加沙的恐怖分子正在醫院附近發射了多枚火箭彈，而以軍從多方面取得的情報表明，是伊斯蘭聖戰組織傑哈德(Islamic Jihad) 射擊火箭失誤造成醫院爆炸。總理內塔尼亞胡表示譴責，指事件是由野蠻的恐怖分子所為，強調以軍主要打擊哈馬斯的軍事設施，並無針對醫院。

色列外交部副發言人Yosef Zilberman則於社交平台轉發一段影片，顯示一方發射多枚火箭炮，當中有火箭炮懷疑發射失敗墜落，其後發生爆炸。但未有提及影片拍攝時間、地點，以及火箭炮發射方。

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