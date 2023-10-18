以巴衝突｜加沙醫院遭空襲500人死　以巴互相指控(有片)

以巴衝突持續。加沙城一座逼滿傷者和避難者的醫院發生猛烈爆炸，當地衞生部門指，是以軍空襲引起，造成至少500人死亡。以軍否認空襲醫院，指是伊斯蘭聖戰組織的火箭彈誤中醫院。伊斯蘭聖戰組織反駁是以軍捏造和說謊。巴勒斯坦總統阿巴斯(Mahmud Abbas)形容事件是屠殺，宣布哀悼3天。

事發於周二(17日)晚，加沙市的浸信會醫院被炮彈擊中，爆炸起火，死亡人數至少數百人。當地衞生部門指，死亡人數達500人以上，仍有數以百計的人被困瓦礫堆下，如果數字屬實，將會是自2008年以來以軍空襲中死亡人數最多的一次。但當地民防官員則指，爆炸造成300人死亡。