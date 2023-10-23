以巴衝突｜加沙醫院隨時停電 保溫箱嬰兒命懸一線

以色列封鎖及連日空襲下，加沙爆發人道危機，當地一間醫院警告，電力一旦中斷，許多依賴呼吸器的新生嬰兒恐性命不保。
加沙中部阿克薩醫院(al-Aqsa Hospital)的新生嬰兒病房內，一名早產嬰在保溫箱裡扭動哭泣，小小的身體上滿是管線，其中呼吸器用來協助呼吸，導管用來送藥，生理監測儀器反映他脆弱的生命跡象。
以巴衝突｜醫生：我們責任重大
美聯社報道，這名早產嬰兒的性命依賴電力能否持續供應，但院內的電力很快就會耗盡，除非院方能為發電機取得更多燃料。醫院主任扎哈爾(Iyad Abu Zahar)擔心，發電機一旦停止運作，新生嬰兒病房內這些無法自行呼吸的寶寶恐會喪命，「(因此)我們肩負重大責任」。
加沙各地治療新生嬰兒的醫生，都有著類似的恐懼。救援人員表示，加沙6個新生嬰兒醫療單位接收的至少130名早產嬰正處於「高度風險」。此外，根據世界衛生組織數據，加沙至少5萬名孕婦無法獲得基本衛生服務，約有5,500人即將於接下來一個月內臨盆。
以巴衝突｜加沙7間醫院已停運
以色列連日空襲，加上電力、飲水和其他物資短缺，迫使近30間醫院其中的至少7間停止運作，其他醫院也表示恐快將停運。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署(UNRWA)周日(22日)表示，他們的燃料能維持3天來因應緊急需求。
以巴衝突｜醫院需要大量燃料提供基本服務
以色列封鎖加沙後，上周六(21日)首批進入加沙的20輛援助物資車沒有一輛載有燃料，但拉法關卡的官員指，周日的第二批援助物資包括燃料。7輛油罐車從聯合國在加沙的倉庫取得燃料，但未知當中有多少被分配到醫院。世衛發言人賈撒列維克(Tarik Jasarevic)說，加沙的5間主要醫院需要15萬公升燃料來提供基本服務。
以巴衝突｜初生嬰兒保溫箱情況危急
扎哈爾不知道自己的醫院還能維持多久，「在院內每個部門都有龐大需求下，發電機很可能在未來幾小時就會停運，如果真的停了，ICU的保溫箱情況就會非常危急」。巴勒斯坦自治區的無國界醫生組織醫療協調員托馬斯(Guillemette Thomas)表示，如果嬰兒無法取得迫切需要的特殊照護和醫療，部分可能會於幾小時內死亡，有些或許也只能撐一兩天，「可以肯定的是，這些嬰兒身處險境中」。