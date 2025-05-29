以巴衝突｜加沙難民衝擊聯合國糧倉搶麵粉　兩死多人傷

在戰火肆虐的加沙地區，一處聯合國糧食倉庫28日遭到大批飢民闖入，搶奪物資，導致兩人死亡、多人受傷。聯合國世界糧食計劃署（WFP）證實這起事件，呼籲立即擴大糧援規模。
「人們正絕望地尋找糧食」
《路透社》報道，根據現場畫面顯示，大批民眾湧入倉庫，搶奪袋裝與箱裝食物，現場還傳出槍聲，但傷亡的具體原因仍待釐清。聯合國世界糧食計劃署在聲明中表示：「人們正絕望地尋找糧食，除非我們立即加快援助步伐，否則這場人道災難將難以挽回。」
報道指出，美國政府正準備提出新的停火條件方案，美國總統特朗普的特使維特科夫（Steve Witkoff）表示：「我們即將提出一份新的停火條件清單，總統今天就會審閱。」他表示：「我們希望這能帶來突破。」
「船沉後丟下的一艘救生艇」
自5月中旬以色列結束對加沙為期11周的援助封鎖以來，援助經由聯合國與美國支持的新設機構「加沙人道基金會（GHF）」雙軌進入，但供應仍然遠不足應對龐大需求。
聯合國中東特使卡格（Sigrid Kaag）向安理會表示，目前以色列批准的援助數量「就像船沉後丟下的一艘救生艇」，根本不足以救助面臨飢荒威脅的全體加沙人民。
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