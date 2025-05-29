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國際
2025-05-29 14:45:37

以巴衝突｜加沙難民衝擊聯合國糧倉搶麵粉　兩死多人傷

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一處位於加沙走廊中部的聯合國世界糧食計劃署倉庫，28日遭當地民眾湧入搶奪麵粉。（圖/美聯社）

在戰火肆虐的加沙地區，一處聯合國糧食倉庫28日遭到大批飢民闖入，搶奪物資，導致兩人死亡、多人受傷。聯合國世界糧食計劃署（WFP）證實這起事件，呼籲立即擴大糧援規模。

「人們正絕望地尋找糧食」

《路透社》報道，根據現場畫面顯示，大批民眾湧入倉庫，搶奪袋裝與箱裝食物，現場還傳出槍聲，但傷亡的具體原因仍待釐清。聯合國世界糧食計劃署在聲明中表示：「人們正絕望地尋找糧食，除非我們立即加快援助步伐，否則這場人道災難將難以挽回。」

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報道指出，美國政府正準備提出新的停火條件方案，美國總統特朗普的特使維特科夫（Steve Witkoff）表示：「我們即將提出一份新的停火條件清單，總統今天就會審閱。」他表示：「我們希望這能帶來突破。」

以色列軍方當地周二凌晨，向加沙地帶發動自1月19日停火生效以來最大規模的空襲(路透社) 以色列軍方當地周二凌晨，向加沙地帶發動自1月19日停火生效以來最大規模的空襲(路透社) 以色列軍方當地周二凌晨，向加沙地帶發動自1月19日停火生效以來最大規模的空襲(路透社) 以色列軍方當地周二凌晨，向加沙地帶發動自1月19日停火生效以來最大規模的空襲(路透社) 以巴衝突，以軍攻擊加沙南部最大醫院至少5人死，包括哈馬斯政治局成員。(X) 無國界醫生呼籲以色列恢復加沙的電力供應，確保加沙人民獲得足夠食水。(無國界醫生圖片) 加沙北部住宅大樓遭以軍導彈摧毀。(資料圖片) 無國界醫生指以色列操控人道援助與攻撃醫療系統，蓄意令加沙窒息（無國界醫生提供圖片）

「船沉後丟下的一艘救生艇」

自5月中旬以色列結束對加沙為期11周的援助封鎖以來，援助經由聯合國與美國支持的新設機構「加沙人道基金會（GHF）」雙軌進入，但供應仍然遠不足應對龐大需求。

聯合國中東特使卡格（Sigrid Kaag）向安理會表示，目前以色列批准的援助數量「就像船沉後丟下的一艘救生艇」，根本不足以救助面臨飢荒威脅的全體加沙人民。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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