以巴衝突｜加沙難民衝擊聯合國糧倉搶麵粉　兩死多人傷

一處位於加沙走廊中部的聯合國世界糧食計劃署倉庫，28日遭當地民眾湧入搶奪麵粉。（圖/美聯社）

在戰火肆虐的加沙地區，一處聯合國糧食倉庫28日遭到大批飢民闖入，搶奪物資，導致兩人死亡、多人受傷。聯合國世界糧食計劃署（WFP）證實這起事件，呼籲立即擴大糧援規模。

「人們正絕望地尋找糧食」

《路透社》報道，根據現場畫面顯示，大批民眾湧入倉庫，搶奪袋裝與箱裝食物，現場還傳出槍聲，但傷亡的具體原因仍待釐清。聯合國世界糧食計劃署在聲明中表示：「人們正絕望地尋找糧食，除非我們立即加快援助步伐，否則這場人道災難將難以挽回。」