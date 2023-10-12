以巴衝突｜加沙電力供電中斷　醫院發電機燃料將日內耗盡(有片)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲以色列，觸發以色列猛烈報復，以巴衝突本港時間周三(11日)，已導致雙方累計逾3,000人死亡，當中逾半為以色列人，另雙方有逾7,500人受傷。被以軍封鎖的加沙地區已經完全斷電，區內醫院的發電機燃料預料在數天內耗盡。
以軍空襲加沙不斷，有建築物被炸中並倒塌，當地唯一一座發電廠因燃料耗盡，在周三下午停止運作，入夜後陷入一片漆黑，以軍攻擊力度未見減弱，不時出現爆炸火光。無國界醫生在加沙的職員說，由於沒燃料供應，當地最大醫院的緊急發電機最多只能運作3日，手術及其他醫療物資亦即將用盡。哈馬斯同日繼續以火箭炮攻擊以色列南部。以軍的鐵穹系統雖然成功攔截部分火箭炮，但部分擊中民居。
A very dark night #Gaza pic.twitter.com/jh8oh8LcrO— Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) October 11, 2023
聯合國：加沙至少26萬人離流失所
聯合國指，加沙至少26萬人離流失所，已出現嚴重人道危機。在以軍全面封鎖下，加沙的水電、燃料、通訊和物資供應被全面切斷，加沙唯一發電廠已因耗盡燃料而停運。當地醫院迫滿傷者，正動用有限的發電機，繼續提供緊急服務。美國表示，正與以色列和埃及商討設立人道走廊，讓加沙的平民離開。多個阿拉伯國家外長在埃及開羅舉行會議，呼籲以巴立即停火。會後聲明譴責以色列及哈馬斯殺害平民，呼籲雙方釋放被扣押的人，另外又要求以色列停止封鎖加沙，容許運送糧食，燃料及人道物資到當地。