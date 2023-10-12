以巴衝突｜加沙電力供電中斷　醫院發電機燃料將日內耗盡(有片)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲以色列，觸發以色列猛烈報復，以巴衝突本港時間周三(11日)，已導致雙方累計逾3,000人死亡，當中逾半為以色列人，另雙方有逾7,500人受傷。被以軍封鎖的加沙地區已經完全斷電，區內醫院的發電機燃料預料在數天內耗盡。

以軍空襲加沙不斷，有建築物被炸中並倒塌，當地唯一一座發電廠因燃料耗盡，在周三下午停止運作，入夜後陷入一片漆黑，以軍攻擊力度未見減弱，不時出現爆炸火光。無國界醫生在加沙的職員說，由於沒燃料供應，當地最大醫院的緊急發電機最多只能運作3日，手術及其他醫療物資亦即將用盡。哈馬斯同日繼續以火箭炮攻擊以色列南部。以軍的鐵穹系統雖然成功攔截部分火箭炮，但部分擊中民居。