以巴衝突｜卡塔爾介入斡旋　哈馬斯或釋放15名人質換停火3天

以巴衝突持續進行，截至目前為止已造成加沙走廊破萬人死亡。目前卡塔爾正積極與哈馬斯談判，很可能迫使對方同意藉由釋放10到15名人質，換取人道主義停火3天。
哈馬斯辦公室就設在首都多哈
《法新社》報道，卡塔爾近來持續在哈馬斯及以色列官員間斡旋協調。內部人士透露，哈馬斯很可能同意釋放最多15名人質，以換取停火3天。其他官員證實了這項談判消息，但拒絕討論可能釋放的確切人數。
但為何是卡塔爾出面斡旋？事實上，哈馬斯政治領導人的辦公室就設在卡塔爾首都多哈，據傳拜登政府未向卡塔爾政府施壓要求關閉哈馬斯辦公室，主要是認為這個辦公室的存在對於人質談判相當有幫助。另外卡塔爾境內還有美軍在中東地區最大的基地。
以軍已摧毀130座地道豎井
英國衛報（The Guardian）報道，以色列稱已展開地面行動，摧毀加沙走廊130座地道豎井。
以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）在社交平台寫道：「戰鬥工兵的任務包括摧毀敵人武器、定位與炸毀地道豎井。隨着地面行動的規模擴大，恐怖份子哈馬斯的基礎設施也遭到重挫。地面行動包括發掘和摧毀哈瑪斯地道系統，自從展開地面入侵，以色列已經摧毀130座地道豎井。」
哈加里另外提到，根據飲用水和氧氣補給，推測哈馬斯武裝份子預計藏匿在地道很長一段時間。
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