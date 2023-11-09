以巴衝突｜卡塔爾介入斡旋　哈馬斯或釋放15名人質換停火3天

以巴衝突持續進行，截至目前為止已造成加沙走廊破萬人死亡。目前卡塔爾正積極與哈馬斯談判，很可能迫使對方同意藉由釋放10到15名人質，換取人道主義停火3天。

哈馬斯辦公室就設在首都多哈

《法新社》報道，卡塔爾近來持續在哈馬斯及以色列官員間斡旋協調。內部人士透露，哈馬斯很可能同意釋放最多15名人質，以換取停火3天。其他官員證實了這項談判消息，但拒絕討論可能釋放的確切人數。

但為何是卡塔爾出面斡旋？事實上，哈馬斯政治領導人的辦公室就設在卡塔爾首都多哈，據傳拜登政府未向卡塔爾政府施壓要求關閉哈馬斯辦公室，主要是認為這個辦公室的存在對於人質談判相當有幫助。另外卡塔爾境內還有美軍在中東地區最大的基地。