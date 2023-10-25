以巴衝突｜古特雷斯指哈馬斯突襲非憑空發生　以色列促辭職(有片)

聯合國安理會商討以巴局勢。聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)在安理會發言時指，批評以色列持續轟炸加沙，又指巴勒斯坦武裝組織哈馬斯月初發動的襲擊，並非憑空發生。有關言論引起以色列不滿。以色列常駐聯合國代表埃爾丹在社交平台發文，批評古特雷斯並不適合領導聯合國，要求古特雷斯立即辭職。

古特雷斯指，以色列若保護平民，就不會用平民做人盾，亦不會下令逾100萬人撤離到沒有棲身之所、糧水和藥物的加沙南部，然後繼續轟炸當地。他深切關注加沙衝突明顯違反國際人道法，強調在武裝衝突中，任何一方都不能凌駕於國際人道法之上。古特雷斯又指，巴勒斯坦人民56年來遭受令人窒息的佔領，哈馬斯月初對以色列的突襲並非憑空發生，但強調巴人的不滿不能成為哈馬斯攻襲的原因，也不能成為對巴人進行集體懲罰的理據。