以巴衝突｜古特雷斯指哈馬斯突襲非憑空發生　以色列促辭職(有片)

聯合國安理會商討以巴局勢。聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)在安理會發言時指，批評以色列持續轟炸加沙，又指巴勒斯坦武裝組織哈馬斯月初發動的襲擊，並非憑空發生。有關言論引起以色列不滿。以色列常駐聯合國代表埃爾丹在社交平台發文，批評古特雷斯並不適合領導聯合國，要求古特雷斯立即辭職。
古特雷斯指，以色列若保護平民，就不會用平民做人盾，亦不會下令逾100萬人撤離到沒有棲身之所、糧水和藥物的加沙南部，然後繼續轟炸當地。他深切關注加沙衝突明顯違反國際人道法，強調在武裝衝突中，任何一方都不能凌駕於國際人道法之上。古特雷斯又指，巴勒斯坦人民56年來遭受令人窒息的佔領，哈馬斯月初對以色列的突襲並非憑空發生，但強調巴人的不滿不能成為哈馬斯攻襲的原因，也不能成為對巴人進行集體懲罰的理據。
科恩：對暴行表現出同情是毫無理由
古特雷斯有關言論引起以色列不滿。以色列外長科恩(Eli Cohen)批評古特雷斯可恥，強調有平民被哈馬斯殺害，反問古特雷斯生活在哪個世界，並取消與古特雷斯的會面。以色列駐聯合國大使埃爾丹(Gilad Erdan)對古特雷斯的言論感到震驚，他說，對於那些對以色列公民和猶太人民遭受的最可怕的暴行表現出同情的人，是毫無理由或價值可言，他批評古特雷斯不適合領導聯合國，要求對方立即辭職。
"I'm deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza."— Sky News (@SkyNews) October 24, 2023
UN Secretary General Antonio Guterres says "no party to an armed conflict is above international humanitarian law".https://t.co/YoCyGgcXqw
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