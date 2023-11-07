以巴衝突｜古特雷斯警告加沙成為「兒童墓園」　美以商戰術性暫時停火

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的衝突已一個月，雙方累計逾11,000人死亡，包括逾4,100名兒童。全加沙約230萬人中，七成已逃離家園。聯合國警告，加沙變成了「兒童墓園」，要求立即停火。美國總統拜登與以色列總理內塔尼亞胡討論戰術性暫時停火。

自哈馬斯由上月7日突擊以色列觸發衝突至周一(6日)，已滿30天。耶路撒冷舊城區牆上，滿布被哈馬斯挾持、逾240名人質的照片；亦有民眾到「哭牆」，燃起燭光悼念死者。加沙方面指，死者中近半數是兒童。聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)警告，加沙成為了「兒童墓園」，平均每天都有數百名兒童受傷甚至死亡，再度要求立即停火。俄羅斯外交部同日呼籲，各方迅速在加沙停火，否則會面臨衝突更激進的風險，恐怖活動勢將增加，戰事外溢。