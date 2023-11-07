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國際
2023-11-07 11:20:00

以巴衝突｜古特雷斯警告加沙成為「兒童墓園」　美以商戰術性暫時停火

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古特雷斯警告加沙成為「兒童墓園」，美以商戰術性暫時停火。(AP)

古特雷斯警告加沙成為「兒童墓園」，美以商戰術性暫時停火。(AP)

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的衝突已一個月，雙方累計逾11,000人死亡，包括逾4,100名兒童。全加沙約230萬人中，七成已逃離家園。聯合國警告，加沙變成了「兒童墓園」，要求立即停火。美國總統拜登與以色列總理內塔尼亞胡討論戰術性暫時停火。

自哈馬斯由上月7日突擊以色列觸發衝突至周一(6)，已滿30天。耶路撒冷舊城區牆上，滿布被哈馬斯挾持、逾240名人質的照片；亦有民眾到「哭牆」，燃起燭光悼念死者。加沙方面指，死者中近半數是兒童。聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)警告，加沙成為了「兒童墓園」，平均每天都有數百名兒童受傷甚至死亡，再度要求立即停火。俄羅斯外交部同日呼籲，各方迅速在加沙停火，否則會面臨衝突更激進的風險，恐怖活動勢將增加，戰事外溢。

拜登與內塔尼亞胡就以巴局勢通電話。(資料圖片)

拜登與內塔尼亞胡就以巴局勢通電話。(資料圖片)

拜登與內塔尼亞胡就以巴局勢通電話

拜登與內塔尼亞胡通電話，就以巴局勢，商討戰術性停火的可能。白宮稱兩人討論了為確保人質獲釋而進行的努力，並對於過去一星期人道支援有所增加表示歡迎。拜登重申，美方堅定支持以色列及保護以色列民眾，免受哈馬斯威脅。同時強調必須保護巴勒斯坦平民，並減少軍事行動中的平民傷亡。白宮又指，兩位領袖又討論了戰術停火的可能性，讓平民有機會安全離開持續戰鬥的地區，並確保可能的人質獲釋。

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