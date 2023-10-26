以巴衝突｜古特雷斯：言論遭曲解　以色列拒發簽證予聯合國官員

聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)日前稱巴勒斯坦武裝團體哈馬斯突襲以色列「非憑空發生」，巴人已遭受了56年「令人窒息的佔領」。以方強列反彈，外長取消會見古特雷斯，以方拒絕向聯合國代表發出簽證，駐聯合國大使埃爾丹(Gilad Erdan)要求古特雷斯辭職，古特雷斯昨日對以方「歪曲」其言論表示「感到震驚」。但埃爾丹認為古特雷斯不肯收回自己的言論並道歉，再次要求他辭職。

以色列因不滿聯合國秘書長古特雷斯在安理會發表的言論，拒絕向聯合國負責人道事務的馬丁格里菲思(Martin Griffiths)發放簽證，其他聯合國人員亦會被拒入境。埃爾丹批評聯合國機構對以巴局勢作出虛假陳述，接受加沙方面，即是哈馬斯的說法，下一步是將敵對的聯合國官員逐出以色列。