以巴衝突｜哈佛哥大3學生連署撐巴勒斯坦 失著名律師樓工作機會

位於美國紐約的著名律師事務所達維（Davis Polk & Wardwell）撤銷哈佛大學及哥倫比亞大學3名法學生的工作機會，因為他們在巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲以色列釀嚴重死傷後，於公開聲明連署力挺巴勒斯坦，及把衝突原因全歸咎於以國，「違反公司價值」。

外電報道，達維律師事務所管理合夥人巴爾(Neil Barr)周二(17日)透過電子郵件向員工表示，公司已撤銷3名法學院學生的工作機會。根據信件內容，哈佛及哥倫比亞大學的學生團體近日發表涉及以巴衝突的聲明，這些學生在當中「扮演要角」。

巴爾在信中寫道：「這些聲明與我們事務所的價值觀背道而馳，因此決定撤銷這些工作機會是捍衛我們責任的適當做法，我們有責任為達維所有員工提供安全且具包容性的工作環境。」