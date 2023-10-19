以巴衝突｜哈佛哥大3學生連署撐巴勒斯坦 失著名律師樓工作機會

位於美國紐約的著名律師事務所達維（Davis Polk & Wardwell）撤銷哈佛大學及哥倫比亞大學3名法學生的工作機會，因為他們在巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲以色列釀嚴重死傷後，於公開聲明連署力挺巴勒斯坦，及把衝突原因全歸咎於以國，「違反公司價值」。
外電報道，達維律師事務所管理合夥人巴爾(Neil Barr)周二(17日)透過電子郵件向員工表示，公司已撤銷3名法學院學生的工作機會。根據信件內容，哈佛及哥倫比亞大學的學生團體近日發表涉及以巴衝突的聲明，這些學生在當中「扮演要角」。
巴爾在信中寫道：「這些聲明與我們事務所的價值觀背道而馳，因此決定撤銷這些工作機會是捍衛我們責任的適當做法，我們有責任為達維所有員工提供安全且具包容性的工作環境。」
2人聲稱未授權簽聲明 或「有彎轉」
巴爾亦提及律師樓已與其中2名學生「正保持聯絡」，以考慮他們提供的額外資訊。這2名學生聲稱，有關聲明未經自己授權，聲明上面也沒有任何個人簽名。
在聲明中，哈佛學生指以色列要對哈馬斯突襲負全責；哥大學生則形容哈馬斯是對以色列壓迫者「發動反攻」。哈佛大學校園挺巴勒斯坦集會中，學生要求以色列結束佔領巴人地區。哥倫比亞大學校園日前也舉行支持巴人集會。
哈佛大學及哥倫比亞大學法學院發言人拒絕對此事置評。