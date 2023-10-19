熱門搜尋:
于品海 施政報告2023 以巴衝突 煥然壹居 天氣 尋人 玫瑰崗中學 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-10-19 12:29:49

以巴衝突｜哈佛哥大3學生連署撐巴勒斯坦 失著名律師樓工作機會

分享：
以巴衝突｜哈佛哥大3學生連署撐巴勒斯坦 失著名律師樓工作機會 (網上圖片)

以巴衝突｜哈佛哥大3學生連署撐巴勒斯坦 失著名律師樓工作機會 (網上圖片)

位於美國紐約著名律師事務所達維（Davis Polk & Wardwell）撤銷哈佛大學及哥倫比亞大學3名法學生的工作機會，因為他們在巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突襲以色列釀嚴重死傷後，於公開聲明連署力挺巴勒斯坦，及把衝突原因全歸咎於以國，「違反公司價值」。

外電報道，達維律師事務所管理合夥人巴爾(Neil Barr)周二(17)透過電子郵件向員工表示，公司已撤銷3名法學院學生的工作機會。根據信件內容，哈佛及哥倫比亞大學的學生團體近日發表涉及以巴衝突的聲明，這些學生在當中「扮演要角」。

巴爾在信中寫道：「這些聲明與我們事務所的價值觀背道而馳，因此決定撤銷這些工作機會是捍衛我們責任的適當做法，我們有責任為達維所有員工提供安全且具包容性的工作環境。」

哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖） 哈馬斯是甚麼？巴勒斯坦解放組織為甚麼攻擊以色列？（am730製圖）

2人聲稱未授權簽聲明 或「有彎轉」

巴爾亦提及律師樓已與其中2名學生「正保持聯絡」，以考慮他們提供的額外資訊。這2名學生聲稱，有關聲明未經自己授權，聲明上面也沒有任何個人簽名。

在聲明中，哈佛學生指以色列要對哈馬斯突襲負全責；哥大學生則形容哈馬斯是對以色列壓迫者「發動反攻」。哈佛大學校園挺巴勒斯坦集會中，學生要求以色列結束佔領巴人地區。哥倫比亞大學校園日前也舉行支持巴人集會。

哈佛大學及哥倫比亞大學法學院發言人拒絕對此事置評。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受