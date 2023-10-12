以巴衝突｜哈佛31學生組織譴責以色列要為襲擊負責　華爾街稱要將他們列入黑名單

美國哈佛大學校內的支持巴勒斯坦組織，在以巴衝突之後發聲明支持巴勒斯坦，並獲得其他30多個學生組織支持聯署。結果引起了華爾街財團的不滿，其中對沖基金大鱷阿克曼（Bill Ackman）聲言只要哈佛公開組織的學生名字，他們將會被列入黑名單，有多間企業總裁亦表明不會錄用有關學生，結果部份組織已關閉社交媒體，有部份亦退出聲明並表示遭誤解。

31個哈佛學生組織，早前聯署表示以色列政權需要為所有的暴力襲擊負全責。大學已經與有關組織「割蓆」，並譴責有關的言論。而華爾街「對沖基金大鱷」阿克曼亦在社交媒體上，批評有關的學生，他表示：「我已經與一些企業總裁商量過，哈佛可以釋出一些聯署指以色列要為哈馬斯行為負責的組織成員名單。讓我們不會錯誤聘請他們當中的任何一員。」他指：「發表支持恐怖份子很為時，不應躲在組織的盾牌後，而我們已經知道，恐怖份子將嬰兒斬首，以及其他難以置信的卑鄙行為。」