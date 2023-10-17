以巴衝突｜哈馬斯俘虜遭受另類酷刑　以軍狂播8小時兒歌(有片)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯7日突襲以色列，衝突爆發持續11天，戰事仍在如火如荼，以色列連日反擊哈馬斯，至今捕獲多名哈馬斯人員。近日，網上近日一段以軍對哈馬斯俘虜施行「酷刑」的影片，手段十分特別，竟然是連播8小時以上的兒歌；影片曝光後，引發網友熱議，甚至有網民認為應該播「這首歌」才對。

以色列情報局(The Mossad)周日15日在社交平台X發布一段影片，顯示多名被捕的哈馬斯俘虜被白布蒙眼、雙手被綁，靠著鐵柵欄席地而坐，片背景播放著動感十足的音樂。片中一名白衣男子仍隨著音樂擺動，看起來很享受，他身旁的人則沒有甚麼反應。帖文表示：「背景音樂是以色列家喻戶曉的兒歌，這些哈馬斯恐怖分子要被施以連聽8小時以上的『洗腦酷刑』」並補充說：「育有8歲以下小孩的父母，應該很能理解這些恐怖分子的心情」。