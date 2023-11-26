以巴衝突｜哈馬斯再放17人 愛爾蘭裔女童與父團聚一刻極感人「我不敢太大力抱她」(有片) 

以色列及哈馬斯繼續履行暫時停火協議，周日第二輪互換被扣押人員，哈馬斯釋放了17名人質，包括13名以色列人及4名泰國人，介乎3至67歲；連同首輪行動24人，哈馬斯目前共釋放了41名人質。 第二輪獲釋的人質中，包括愛爾蘭裔的以色列9歲公民艾蜜莉(Emily Hand)。漢德於哈馬斯10月7日突襲以南時，在以南社區貝里(Be'eri)朋友家中留宿時被擄走。63歲父親漢德(Thomas Hand)曾在美國CNN訪問中落淚，稱收到女兒死亡的消息，並說當時忍痛叫「好」，認為女兒被殺，總好過被俘虜，「我還微笑，因為這已是所有可能性中的最好消息」……「她一是死，一是被擄去加沙……那比死還糟」，他在鏡頭前淚崩就「死亡是祝福」，令外界心痛不已。

沒料以方其後通知漢德，指艾蜜莉原來未死，而是被哈馬斯擄走，相信令漢德晴天霹靂，心情複雜。及至周日，艾蜜莉名列獲釋人字名單上，片段可見她安全獲釋，與漢德團聚，精神狀況良好，父女互相擁抱，場面感人。漢德表示，女兒看來虛弱得很，但「總算完整」，儘管重見愛女時心情激動，但不敢太大力抱她，怕會弄傷她。

以巴衝突｜最想跟女兒說「我愛你，我愛你，我愛你」 漢德說︰「我們等待這一刻已等了很久」，他如釋重負稱︰「之前每天都是漫長、痛苦及活生生噩夢，我的艾蜜莉終於回家了」。艾蜜莉在本月17日剛過9歲生日，漢德承諾會為她舉辦一場最大的生日派對。較早前漢德等待女兒獲釋時，表示最想跟她說的話是「我愛你，我愛你，我愛你」。

據估計哈馬斯合其擄走了240名人質，而根據以哈協議，在上周五起計的臨時停火4日期間，哈馬斯會釋放最少50人，換取以方釋放150名巴人囚犯。目前哈馬斯在兩輪行動釋放的人質，包括26名以色列人、14名泰國人及一名菲律賓人，據報被擄走的泰國人質已全數獲釋。 至於以方則第二輪互換人員中，釋放了39名被關押巴人，包括33名未成年人士及6名婦女，包括一名於2015年在西岸引爆汽車炸彈、被判囚11年的38歲女子。連同首輪行動，以方目前共釋放了78名巴人。

據報在第二輪互換人員行動展開前，哈馬斯一度指控以方不准運送人道物資車輛進入加沙北部，推遲放人，後來在卡塔爾及埃及斡旋解決。哈馬斯稱臨時停火生效以來，約有340輛車運送物資入加沙，聯合國稱物資數量仍遠不及居民需求。