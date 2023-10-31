以巴衝突｜哈馬斯再發布人質片段　內塔尼亞胡批殘酷心理宣傳戰(有片)

以巴衝突持續。哈馬斯再發布人質片段，表示願意釋放所有被扣押的以方人員，以換取所有被以色列囚禁的巴人。以色列總理內塔尼亞胡指，重申正盡一切努力將所有人質帶回家，表明不會停火。
哈馬斯再發布人質片段，約長76秒的片段中顯示3名以色列女人質並排而坐，其中一名人質表現激動，以希伯來語發言指應該停火，批評以色列政府沒有營救她們，內塔尼亞胡無能，未能保護他們，呼籲外界用以色列監獄中的巴人囚犯，換取人質獲釋。
內塔尼亞胡就形容影片是哈馬斯「殘酷的心理宣傳」，重申正盡一切努力將所有人質帶回家。武裝組織哈馬斯發言人表示，哈馬斯願意釋放所有被扣押的以方人員，以換取所有被以色列囚禁的巴人。
內塔尼亞胡：要求停火等同要求以色列向恐怖主義投降
內塔尼亞胡就形容影片是哈馬斯「殘酷的心理宣傳」，重申正盡一切努力將所有人質帶回家。內塔尼亞胡亦表明，不可能同意停止針對哈馬斯的敵對行動，正如美國當年在珍珠港及911事件後，亦不會同意停火一樣。他又指，要求停火等同「要求以色列向哈馬斯投降、向恐怖主義投降、向野蠻行為投降。那是不會發生的。」又引述聖經指分別有和平和戰爭的時候，這是一個需要戰爭的時候。
有以色列官員向外媒表示，這3名婦女分別為Daniel Aloni、Rimon Kirsht和 Yelena Trupanob，並指影片唯一好處是有證據證明人質還活著，不過強調以方相信哈馬斯只有在壓力下才會釋放人質，認為最好辦法是加大對哈馬斯的軍事壓力，同時對哈馬斯盟友施加國際外交壓力。
Hamas released the video of the 3 women it took hostage today.— War Intel (@warintel4u) October 30, 2023
"We have been in the hands of Hamas since October 7. We know that there was a meeting between the government and the families of the kidnapped people. There was supposed to be a ceasefire. You were supposed to… pic.twitter.com/FkN64ji3R8