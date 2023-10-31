熱門搜尋:
萬聖節2023 金球獎 冰上火花 以巴衝突 施政報告2023 SOGO Thankful Week 2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 MIRROR 林襄 新股IPO 啟德海灣 天氣 尋人 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-10-31 10:21:00

以巴衝突｜哈馬斯再發布人質片段　內塔尼亞胡批殘酷心理宣傳戰(有片)

分享：
哈馬斯再發布人質片段，內塔尼亞胡批殘酷心理宣傳戰。(X)

哈馬斯再發布人質片段，內塔尼亞胡批殘酷心理宣傳戰。(X)

以巴衝突持續。哈馬斯再發布人質片段，表示願意釋放所有被扣押的以方人員，以換取所有被以色列囚禁的巴人。以色列總理內塔尼亞胡指，重申正盡一切努力將所有人質帶回家，表明不會停火。

哈馬斯再發布人質片段，約長76秒的片段中顯示3名以色列女人質並排而坐，其中一名人質表現激動，以希伯來語發言指應該停火，批評以色列政府沒有營救她們，內塔尼亞胡無能，未能保護他們，呼籲外界用以色列監獄中的巴人囚犯，換取人質獲釋。

內塔尼亞胡就形容影片是哈馬斯「殘酷的心理宣傳」，重申正盡一切努力將所有人質帶回家。武裝組織哈馬斯發言人表示，哈馬斯願意釋放所有被扣押的以方人員，以換取所有被以色列囚禁的巴人。

內塔尼亞胡：要求停火等同要求以色列向恐怖主義投降。(AP)

內塔尼亞胡：要求停火等同要求以色列向恐怖主義投降。(AP)

內塔尼亞胡：要求停火等同要求以色列向恐怖主義投降

內塔尼亞胡就形容影片是哈馬斯「殘酷的心理宣傳」，重申正盡一切努力將所有人質帶回家。內塔尼亞胡亦表明，不可能同意停止針對哈馬斯的敵對行動，正如美國當年在珍珠港及911事件後，亦不會同意停火一樣。他又指，要求停火等同「要求以色列向哈馬斯投降、向恐怖主義投降、向野蠻行為投降。那是不會發生的。」又引述聖經指分別有和平和戰爭的時候，這是一個需要戰爭的時候。

有以色列官員向外媒表示，這3名婦女分別為Daniel AloniRimon Kirsht Yelena Trupanob，並指影片唯一好處是有證據證明人質還活著，不過強調以方相信哈馬斯只有在壓力下才會釋放人質，認為最好辦法是加大對哈馬斯的軍事壓力，同時對哈馬斯盟友施加國際外交壓力。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受