以巴衝突｜哈馬斯再發布人質片段　內塔尼亞胡批殘酷心理宣傳戰(有片)

以巴衝突持續。哈馬斯再發布人質片段，表示願意釋放所有被扣押的以方人員，以換取所有被以色列囚禁的巴人。以色列總理內塔尼亞胡指，重申正盡一切努力將所有人質帶回家，表明不會停火。

哈馬斯再發布人質片段，約長76秒的片段中顯示3名以色列女人質並排而坐，其中一名人質表現激動，以希伯來語發言指應該停火，批評以色列政府沒有營救她們，內塔尼亞胡無能，未能保護他們，呼籲外界用以色列監獄中的巴人囚犯，換取人質獲釋。

內塔尼亞胡就形容影片是哈馬斯「殘酷的心理宣傳」，重申正盡一切努力將所有人質帶回家。武裝組織哈馬斯發言人表示，哈馬斯願意釋放所有被扣押的以方人員，以換取所有被以色列囚禁的巴人。