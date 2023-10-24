以巴衝突｜哈馬斯再釋放2名人質　均為以色列婦人(有片)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯再釋放２名被擄到加沙的女人質，以色列確認消息。獲釋人質均為以色列人，分別85及79歲，本月7日在家中被綁走。以色列和埃及傳媒報道，獲釋的2名女人質已被帶到連接加沙和埃及的拉法口岸。

哈馬斯表示，在卡塔爾和埃及的斡旋下，基於人道主義和健康欠佳，釋放2名人質。他們已被帶到加沙南部接壤埃及的拉法口岸，交給以色列官員。今次是哈馬斯上周五釋放一對美國母女後，4日內再次釋放人質。總理內塔尼亞胡辦公室發言人表示，兩名人質分別為79歲Nurit Cooper和85歲 Yocheved Lifshitz，本月7日在家中被綁走，並與家人重聚，感謝埃及政府和紅十字會提供幫助。國際紅十字會指，兩名老婦本月7日在哈馬斯突襲以色列時，連同丈夫被武裝分子從家中擄走。她們的丈夫仍然被哈馬斯關押，以色列將會繼續以各種方式，爭取其他失蹤者和人質回家。