以巴衝突｜哈馬斯再釋放2名人質　均為以色列婦人(有片)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯再釋放２名被擄到加沙的女人質，以色列確認消息。獲釋人質均為以色列人，分別85及79歲，本月7日在家中被綁走。以色列和埃及傳媒報道，獲釋的2名女人質已被帶到連接加沙和埃及的拉法口岸。
哈馬斯表示，在卡塔爾和埃及的斡旋下，基於人道主義和健康欠佳，釋放2名人質。他們已被帶到加沙南部接壤埃及的拉法口岸，交給以色列官員。今次是哈馬斯上周五釋放一對美國母女後，4日內再次釋放人質。總理內塔尼亞胡辦公室發言人表示，兩名人質分別為79歲Nurit Cooper和85歲 Yocheved Lifshitz，本月7日在家中被綁走，並與家人重聚，感謝埃及政府和紅十字會提供幫助。國際紅十字會指，兩名老婦本月7日在哈馬斯突襲以色列時，連同丈夫被武裝分子從家中擄走。她們的丈夫仍然被哈馬斯關押，以色列將會繼續以各種方式，爭取其他失蹤者和人質回家。
Hamas releases video of them releasing another 2 hostages a few hours ago.— Visegrád 24 (@visegrad24) October 23, 2023
79-year-old Nurit Cooper and 85-year-old Yocheved Lifshitz were allowed to cross into Egypt.
Their husbands are still held as hostages pic.twitter.com/Chs2wh9I8F
白宮：不會向以軍就地面戰發施號令
外電引述美國官員指，華府已建議以色列推遲向加沙發動地面攻勢，以便爭取哈馬斯釋放被脅持的人質。白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)表示美方不會向以軍發施號令，無論是否發生地面戰，美方都認為向加沙平民提供人道援助至關重要。他認為，現時並非停火的時候，重申以色列有權自衛，華府將繼續支持以色列，並提供更多安全援助。