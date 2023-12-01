以巴衝突｜哈馬斯再釋放8名人質　以方暗示或同意延長停火多一日

以色列同巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的臨時停火再延長一天至第7日，哈馬斯再釋放8名人質，包括6名婦女及2名少女，以色列亦釋放30名巴人囚犯。

哈馬斯稍早已釋放兩名以色列女人質。兩人分別21和40歲，同時擁有法國國籍，以軍晚上說，哈馬斯再釋放6名以色列人質，他們已被移送紅十字會，再送回以色列。根據臨時停火協議，哈馬斯必須至少每天釋放10名人質，換取以色列監獄釋放30名巴勒斯坦人。有以色列官員表示，由於昨日哈馬斯釋放了12名人質，故今日釋放8名人質，仍符合每日釋放至少10名以色列人質的停火協議。以色列亦釋放30名巴人囚犯，並由國際紅十字會的旅遊巴，送回約旦河西岸。