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國際
2023-12-01 10:26:00

以巴衝突｜哈馬斯再釋放8名人質　以方暗示或同意延長停火多一日

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哈馬斯再釋放8名人質，以方暗示或同意延長停火多一日。(AP)

哈馬斯再釋放8名人質，以方暗示或同意延長停火多一日。(AP)

以色列同巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的臨時停火再延長一天至第7日，哈馬斯再釋放8名人質，包括6名婦女及2名少女，以色列亦釋放30名巴人囚犯

哈馬斯稍早已釋放兩名以色列女人質。兩人分別2140歲，同時擁有法國國籍，以軍晚上說，哈馬斯再釋放6名以色列人質，他們已被移送紅十字會，再送回以色列。根據臨時停火協議，哈馬斯必須至少每天釋放10名人質，換取以色列監獄釋放30名巴勒斯坦人。有以色列官員表示，由於昨日哈馬斯釋放了12名人質，故今日釋放8名人質，仍符合每日釋放至少10名以色列人質的停火協議。以色列亦釋放30名巴人囚犯，並由國際紅十字會的旅遊巴，送回約旦河西岸。

有以色列官員表示，由於昨日哈馬斯釋放了12名人質，故今日釋放8名人質，仍符合每日釋放至少10名以色列人質的停火協議。(AP)

有以色列官員表示，由於昨日哈馬斯釋放了12名人質，故今日釋放8名人質，仍符合每日釋放至少10名以色列人質的停火協議。(AP)

以色列：希望明天有更多人質獲釋

目前的休戰期限將於當地周五上午 7 時，即本港今日下午１時結束。再次到訪以色列的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）就表明，希望停火繼續下去，但亦指出如果恢復戰鬥，必須保護被困在加沙的平民。參與斡旋的埃及同卡塔爾尋求再延長停火多2日。

以軍發言人哈加里未有確認是否再次延長停火，但表示希望明天有更多人質獲釋，暗示停戰期限有可能延長多一天。消息指，若哈馬斯能交出明天獲釋的10名以色列人質名單，以色列願配合協議，停戰多1日及釋放30名巴人囚犯。不過隨著哈馬斯手上的婦女和兒童人質愈來愈少，若再延長休戰，可能需要制定新條款，釋放包括士兵在內的以色列男人質。

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