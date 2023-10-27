以巴衝突｜哈馬斯到訪莫斯科討論人質　以色列指俄方接待如支持恐佈主義促驅逐

(左起)伊朗副外交部長Ali Bagheri Kani、俄羅斯副外交部長兼普丁中東問題特使Mikhail Bogdanov和哈馬斯國際關係負責人Mousa Abu Marzouk。(Telegram)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯代表團抵達俄羅斯首都莫斯科訪問。俄羅斯外交部表示，俄方與哈馬斯討論了釋放外國人質，以及疏散俄羅斯等國外國公民的問題。哈馬斯亦發放相片，顯示伊朗副外交部長Ali Bagheri Kani、俄羅斯副外交部長兼普丁中東問題特使Mikhail Bogdanov,和哈馬斯國際關係負責人Mousa Abu Marzouk於莫斯科舉行三邊會談。

俄羅斯外交部女發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)表示，哈馬斯的代表團，目前正在莫斯科進行訪問，但是沒有提供任何進一步的細節。國營的俄羅斯新聞社(RIA)引述巴勒斯坦代表團消息人士報導，哈瑪斯高級成員馬佐克(Moussa Abu Marzouk)也在訪問莫斯科的團員之列。俄方又重申主張落實兩國方案，根據聯合國安理會和聯大的相關決議，在1967年邊界內建立一個以東耶路撒冷為首都、與以色列和平、安全共處的巴勒斯坦主權國家。

以色列外交部回應事件，指「哈馬斯是一個比伊斯蘭國(ISIS)更差劣的恐怖組織，」認為邀請哈馬斯頭目訪問莫斯科有損體面，亦如支持恐佈主義令恐怖組織暴行合法化，呼籲俄羅斯政府驅逐哈馬斯代表。