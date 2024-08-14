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國際
2024-08-14 11:28:00

以巴衝突｜哈馬斯向以色列射2枚火箭　特拉維夫傳爆炸聲(有片)

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哈馬斯向以色列射2枚火箭，特拉維夫傳爆炸聲。(X)

哈馬斯向以色列射2枚火箭，特拉維夫傳爆炸聲。(X)

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巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯分支卡桑旅周二(13)從加沙南部汗尤尼斯向以色列中部特拉維夫發射2枚火箭彈還擊，是今年5月以來首次。以色列國防軍指，一枚落入以色列中部沿海海域，另一枚沒有越過邊界。

國防軍指，哈馬斯於周二下午向特拉維夫發射火箭彈，一枚落入以色列中部沿海海域，另一枚沒有越過邊界，落入加沙，暫未接獲傷亡報告。網上有片段顯示，特拉維夫上空可見導彈飛過留下的白色軌跡，並傳來爆炸聲。襲擊沒有觸發防空警報，但有居民通報聽到水下有巨大爆炸聲。有報道指，有關火箭為M90

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以色列向汗尤尼斯平民發出撤離指示

哈馬斯承認責任，並發放施襲過程，他們使用的是臨時火箭發射器，並非慣用的遠程火箭發射器。數小時後，國防軍再對汗尤尼斯平民發出撤離指示，要求特定區域的巴勒斯坦人疏散到指定人道範圍。

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