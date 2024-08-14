以巴衝突｜哈馬斯向以色列射2枚火箭　特拉維夫傳爆炸聲(有片)

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯分支卡桑旅周二(13日)從加沙南部汗尤尼斯向以色列中部特拉維夫發射2枚火箭彈還擊，是今年5月以來首次。以色列國防軍指，一枚落入以色列中部沿海海域，另一枚沒有越過邊界。
國防軍指，哈馬斯於周二下午向特拉維夫發射火箭彈，一枚落入以色列中部沿海海域，另一枚沒有越過邊界，落入加沙，暫未接獲傷亡報告。網上有片段顯示，特拉維夫上空可見導彈飛過留下的白色軌跡，並傳來爆炸聲。襲擊沒有觸發防空警報，但有居民通報聽到水下有巨大爆炸聲。有報道指，有關火箭為M90。
🚨 BREAKING :— Beats in Brief (@beatsinbrief) August 13, 2024
Hamas' Qassam Brigades launched two M90 rockets from southern Gaza towards Tel Aviv and nearby areas in Israel, marking the first such attack since May 26.
No Casualities reported. pic.twitter.com/c59w03FeC1
以色列向汗尤尼斯平民發出撤離指示
哈馬斯承認責任，並發放施襲過程，他們使用的是臨時火箭發射器，並非慣用的遠程火箭發射器。數小時後，國防軍再對汗尤尼斯平民發出撤離指示，要求特定區域的巴勒斯坦人疏散到指定人道範圍。