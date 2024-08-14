以巴衝突｜哈馬斯向以色列射2枚火箭　特拉維夫傳爆炸聲(有片)

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯分支卡桑旅周二(13日)從加沙南部汗尤尼斯向以色列中部特拉維夫發射2枚火箭彈還擊，是今年5月以來首次。以色列國防軍指，一枚落入以色列中部沿海海域，另一枚沒有越過邊界。

國防軍指，哈馬斯於周二下午向特拉維夫發射火箭彈，一枚落入以色列中部沿海海域，另一枚沒有越過邊界，落入加沙，暫未接獲傷亡報告。網上有片段顯示，特拉維夫上空可見導彈飛過留下的白色軌跡，並傳來爆炸聲。襲擊沒有觸發防空警報，但有居民通報聽到水下有巨大爆炸聲。有報道指，有關火箭為M90。