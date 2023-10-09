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國際
2023-10-09 17:30:00

以巴衝突｜哈馬斯宣稱挾持逾百位以色列人質　以軍指揮官僅穿T shirt底衫被擄

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《CNN》報導，哈瑪斯在以色列南部肆意擄掠老弱婦孺，並將人質帶回加薩走廊。哈瑪斯政治局副局長馬佐克（Moussa Abu Marzouk）9日接受阿拉伯語新聞媒體《al-Ghad》採訪時表示，尚未計算以色列人質的數量，但已經超過100人。當被問及人質中是否有以色列軍官時，馬佐克稱，「裡面有高階軍官」。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）以大規模火箭彈突襲以色列，引爆以巴衝突。哈瑪斯一名官員8日受訪時宣稱，已有100多位以色列人質被挾持到加薩走廊，其中包括高層軍官。

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以色列陸軍指揮官艾侖尼（Nimrod Aloni）傳遭到俘虜。（圖／翻攝以色列國防軍）

以色列陸軍指揮官艾侖尼（Nimrod Aloni）傳遭到俘虜。（圖／翻攝以色列國防軍）

馬佐克：人質中有高階軍官

《CNN》報道，哈馬斯在以色列南部肆意擄掠老弱婦孺，並將人質帶回加薩走廊。哈馬斯政治局副局長馬佐克（Moussa Abu Marzouk）9日接受阿拉伯語新聞媒體《al-Ghad》採訪時表示，尚未計算以色列人質的數量，但已經超過100人。當被問及人質中是否有以色列軍官時，馬佐克稱，「裏面有高階軍官」。另外，另一個巴勒斯坦武裝團體「伊斯蘭聖戰組織」（Palestinian Islamic Jihad）也宣稱在加薩走廊挾持了至少30人。以色列當局早前指出，有數十名以色列公民遭俘擄，但尚未證實確切人數。

據以色列《猶太紀事報》（The Jewish Chronicle）報導，哈馬斯7日曾發布了一張以色列陸軍指揮官艾侖尼（Nimrod Aloni）身穿Tshirt和底衫被帶走的的照片。報道稱，艾侖尼在駐紮的營區內被哈瑪斯敢死隊俘虜。不過，一名以色列國防軍消息人士表示，哈馬斯宣稱關於艾侖尼的內容「不明確且未經證實」。除了以色列人，據傳還有其他國家的公民遭到挾持，墨西哥外交部長巴爾塞納（Alicia Barcena），8日透露有2名墨西哥公民可能已被哈瑪斯俘虜，巴西當局則確認至少有3名公民失蹤。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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