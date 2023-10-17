以巴衝突｜哈馬斯屠殺平民、以色列封鎖加沙　法律專家稱：兩國皆犯下戰爭罪

據《美聯社》報導，聯合國調查委員會表示，自以巴開戰以來，他們一直在「蒐集並保存各方犯下戰爭罪行的證據」。美國國際法專家、聯合國獅子山特別法庭 （Special Court for Sierra Leone）創始首席檢察官大衛·克蘭 (David Crane) 表示：「在沒有必要軍事理由的情況下，故意以平民和民用物體為目標是一種戰爭罪。這是國際法規定大家都必須遵守的準則。」

哈馬斯對以色列平民發動的致命襲擊以及以色列對加沙的毀滅性空襲和封鎖，現在引起了國際法律專家的指責，表示雙方都違反了國際法，已犯下戰爭罪。據《美聯社》報道，聯合國調查委員會表示，自以巴開戰以來，他們一直在「蒐集並保存各方犯下戰爭罪行的證據」。美國國際法專家、聯合國獅子山特別法庭 （Special Court for Sierra Leone）創始首席檢察官大衛·克蘭 (David Crane) 表示：「在沒有必要軍事理由的情況下，故意以平民和民用物體為目標是一種戰爭罪。這是國際法規定大家都必須遵守的準則。」

即使是以色列最堅定的盟友也發出了警告。美國總統拜登稍早在與猶太領導人會面時表示，他告訴以色列總理納坦雅胡，以色列儘管充滿憤怒和沮喪，但一切都還是必須遵照戰爭規則來運作。本月7日凌晨，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突破以色列安全屏障，並開始在以色列境內展開屠殺，包括婦女和幼童。以色列衛生部門表示，他們在奇布茲聚落發現了一百多具屍體。武裝份子還襲擊了音樂節活動，槍殺了無辜的民眾。

這些攻擊造成以色列1,300多人死亡，其中包括247名士兵——這是以色列幾十年來所未見的死亡人數。人權觀察組織以色列和巴勒斯坦主任沙基爾（Omar Shakir）指出，哈馬斯「大規模射殺平民，劫持人質，包括婦女和兒童，是毫無道理的殘殺——無可否認，這已嚴重違反國際法。」康乃爾大學法學院教授詹斯·大衛·奧林（Jens David Ohlin）在國際法網站《Opinio Juris》上發表的分析中寫道，根據國際刑事法院創始《羅馬規約》，哈馬斯的襲擊已構成戰爭罪和反人類罪。國際特赦組織秘書長卡拉馬德（Agnès Callamard）表示：「屠殺平民是戰爭罪，這些應受譴責的襲擊沒有任何理由。」他補充道，國際刑事法院正在對當前衝突各方所犯罪行進行調查。既然哈馬斯的罪證確鑿，那麼以色列的反擊恰當嗎？