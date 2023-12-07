以巴衝突｜哈馬斯指揮官合照曝光　以軍聲稱已擊殺5人(有片)

以色列與巴勒斯坦武裝組織的戰鬥持續，以色列國防軍周三（6日）公開一張聲稱是哈馬斯11名高級軍事將領在加沙地下隧道的合照，並指已擊殺其中5人，據指包括一名空中師指揮官、兩名營長、一名旅長及一名副旅長。

以軍表示，照片拍攝地點為加沙北部城市Beit Lahia印尼醫院（Indonesian Hospital）附近一個居民區地下隧道。以色列情報部門在加薩查獲這張照片後進行分析，但未透露由誰拍攝。照片中的11人圍繞一張長桌旁而坐，桌上擺滿水果、飲料等食物。紐約時報尚無法獨立證實照片的拍攝日期和地點等細節。加沙地底有數百條哈馬斯建造的隧道，用於隱藏和運輸武器、戰士和物資。