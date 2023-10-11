以巴衝突｜哈馬斯殺老婦拍遺體照貼死者FB　孫女心碎：就是這樣發現她被殺(有片)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯自周六(7日)於以色列發動攻擊以來，傳出多宗殘酷殺害平民事件。以色列一名女子於社交平台透露，哈馬斯不僅闖入祖母家將她殺害，還用祖母的手機將其遺體照分享到她的Facebook帳號。家人看後，才得知祖母已慘遭殺害。
綜合報道，以色列女子Mor Bayder表示，近日登入Facebook後，竟看到心愛的祖母在家中遇害的畫面，女子與家人才知祖母被慘遭殺害。Mor Bayder指，恐怖份子闖入祖母的家，將她殺害後，用她的手機拍下遺體，並分享到她的Facebook帳號。
孫女：祖母是我人生中的光和生活支柱
Mor Bayder說，祖母這輩子都住在以色列南部尼爾奧茲，個性單純又善良，熱愛生活，親友都知道她和祖母關係緊密，祖母是她人生中的光、是她的生活支柱。Mor Bayder傷痛說：「失去妳後我們要怎麼生活？失去你後我到底是誰？這是我人生中的噩夢」
以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的衝突持續第四日，死亡人數增至逾1,900人。其中以色列死亡人數增至逾1,000人，加沙的死者增至900人。
This is a heartbreaking video of Mor Bayder, whose grandmother was brutally murdered by Hamas terrorists in her home. They also took her phone and posted pictures of the horror on her Facebook account. Mor found out about her grandmother’s death from the social media platform.… pic.twitter.com/RPVbbJAnFw— News Hrs (@newshrstweet) October 9, 2023