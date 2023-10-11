以巴衝突｜哈馬斯殺老婦拍遺體照貼死者FB　孫女心碎：就是這樣發現她被殺(有片)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯自周六(7日)於以色列發動攻擊以來，傳出多宗殘酷殺害平民事件。以色列一名女子於社交平台透露，哈馬斯不僅闖入祖母家將她殺害，還用祖母的手機將其遺體照分享到她的Facebook帳號。家人看後，才得知祖母已慘遭殺害。

綜合報道，以色列女子Mor Bayder表示，近日登入Facebook後，竟看到心愛的祖母在家中遇害的畫面，女子與家人才知祖母被慘遭殺害。Mor Bayder指，恐怖份子闖入祖母的家，將她殺害後，用她的手機拍下遺體，並分享到她的Facebook帳號。