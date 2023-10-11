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國際
2023-10-11 11:35:00

以巴衝突｜哈馬斯殺老婦拍遺體照貼死者FB　孫女心碎：就是這樣發現她被殺(有片)

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哈馬斯殺老婦拍遺體照貼死者FB，孫女心碎：就是這樣發現她被殺。(X)

哈馬斯殺老婦拍遺體照貼死者FB，孫女心碎：就是這樣發現她被殺。(X)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯自周六(7)於以色列發動攻擊以來，傳出多宗殘酷殺害平民事件。以色列一名女子於社交平台透露，哈馬斯不僅闖入祖母家將她殺害，還用祖母的手機將其遺體照分享到她的Facebook帳號。家人看後，才得知祖母已慘遭殺害。

綜合報道，以色列女子Mor Bayder表示，近日登入Facebook後，竟看到心愛的祖母在家中遇害的畫面，女子與家人才知祖母被慘遭殺害。Mor Bayder指，恐怖份子闖入祖母的家，將她殺害後，用她的手機拍下遺體，並分享到她的Facebook帳號。

孫女：祖母是我人生中的光和生活支柱。(X) 孫女：祖母是我人生中的光和生活支柱。(X) 孫女：祖母是我人生中的光和生活支柱。(X) 孫女：祖母是我人生中的光和生活支柱。(X)

孫女：祖母是我人生中的光和生活支柱

Mor Bayder說，祖母這輩子都住在以色列南部尼爾奧茲，個性單純又善良，熱愛生活，親友都知道她和祖母關係緊密，祖母是她人生中的光、是她的生活支柱。Mor Bayder傷痛說：「失去妳後我們要怎麼生活？失去你後我到底是誰？這是我人生中的噩夢」

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的衝突持續第四日，死亡人數增至逾1,900人。其中以色列死亡人數增至逾1,000人，加沙的死者增至900人。

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