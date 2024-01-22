以巴衝突｜哈馬斯稱有必要突襲以色列 承認出現失誤

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯就去年10月7日對以色列發動突襲發表報告，指行動是對抗以色列「必要一步」，同時承認因混亂而出現失誤。以色列總理內塔尼亞胡重申，不接受停火及以軍撤出加沙等一切哈馬斯釋放人質的要求，亦不接受巴勒斯坦立國。
報告長16頁，以英語和阿拉伯語撰寫，強調對以色列的突襲是反對以色列佔領巴人領土的必要步驟，但由於以色列安全和軍事系統迅速崩潰，加上與加沙邊境地區陷入混亂，發生了一些錯誤，強調哈馬斯的戰士致力奉行伊斯蘭價值觀，如果有平民成為攻擊目標，是因為與佔領軍對抗過程中意外發生，又指在混亂狀況下，許多以色列人遭到以色列軍警殺害。
造成逾2.5萬巴人死亡
突襲造成約1,200名以色列人喪生，250人被擄走，以色列相信仍有約130名人質在加沙。以軍及後大舉攻擊加沙，當地衛生部門指戰事造成的巴人死亡人數，已突破2.5萬。
美國《華爾街日報》透露，美國、埃及及卡塔爾向以哈雙方提出為期90日停火，雙方先分階段釋放扣押人員，其後再就永久停火展開談判及重新開展巴勒斯坦建國進程。
內塔尼亞胡拒絕停火
但以色列總理內塔尼亞胡周日表明拒絕有關提議，重申在以色列對約旦河以西地區實施全面安全管控上絕不妥協，又指巴勒斯坦建國會對以色列構成存在危險。內塔尼亞胡又指，日前與美國總統拜登通電話時，已表明不接受哈馬斯以結束戰爭及以軍撤出加沙，作為釋放餘下約130名人質的條件，否則以軍的血會白流。