以巴衝突｜哈馬斯稱有必要突襲以色列 承認出現失誤

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯就去年10月7日對以色列發動突襲發表報告，指行動是對抗以色列「必要一步」，同時承認因混亂而出現失誤。以色列總理內塔尼亞胡重申，不接受停火及以軍撤出加沙等一切哈馬斯釋放人質的要求，亦不接受巴勒斯坦立國。

報告長16頁，以英語和阿拉伯語撰寫，強調對以色列的突襲是反對以色列佔領巴人領土的必要步驟，但由於以色列安全和軍事系統迅速崩潰，加上與加沙邊境地區陷入混亂，發生了一些錯誤，強調哈馬斯的戰士致力奉行伊斯蘭價值觀，如果有平民成為攻擊目標，是因為與佔領軍對抗過程中意外發生，又指在混亂狀況下，許多以色列人遭到以色列軍警殺害。