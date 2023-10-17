以巴衝突｜哈馬斯稱脅持逾200以色列人　首次發布人質片段(有片)

以色列軍方繼續空襲加沙地帶，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯亦向特拉維夫及耶路撒冷等地發射超過100枚火箭彈。雙方至今合共逾4,200人死亡。哈馬斯表示，目前加沙有200至250名以色列人質，將會用他們爭取以色列從監獄釋放6,000名巴勒斯坦人，組織又首次發布人質片段。

哈馬斯宣稱正脅持200至250名人質，包括多名外國人，又表示當條件成熟時，會釋放外國人質。哈馬斯周一晚首次發放相信是人質的片段，顯示一名手臂受傷的21歲法裔以色列女人質Mia Schem接受治療，她隨後以希伯來語表示自己來自以色列中部，在音樂會被哈馬斯人員綁架，她指自己接受3個小時的手術並獲得藥物治療，要求盡快獲釋。