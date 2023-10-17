以巴衝突｜哈馬斯稱脅持逾200以色列人　首次發布人質片段(有片)

以色列軍方繼續空襲加沙地帶，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯亦向特拉維夫及耶路撒冷等地發射超過100枚火箭彈。雙方至今合共逾4,200人死亡。哈馬斯表示，目前加沙有200至250名以色列人質，將會用他們爭取以色列從監獄釋放6,000名巴勒斯坦人，組織又首次發布人質片段。
哈馬斯宣稱正脅持200至250名人質，包括多名外國人，又表示當條件成熟時，會釋放外國人質。哈馬斯周一晚首次發放相信是人質的片段，顯示一名手臂受傷的21歲法裔以色列女人質Mia Schem接受治療，她隨後以希伯來語表示自己來自以色列中部，在音樂會被哈馬斯人員綁架，她指自己接受3個小時的手術並獲得藥物治療，要求盡快獲釋。
以軍斥哈馬斯試圖表現為人道主義組織
以色列國防軍表示，上星期己向女子的家人通報情況，並指她被扣押在加沙，強調會使用所有手段救出人質，以軍譴責哈馬斯「於影片中試圖將組織描成一個人道主義組織，但實際上殺害嬰兒、婦孺和老人的兇殘恐怖組織」。哈馬斯分支的一名代表早前表示，以軍空襲導致至少22名人質死亡，組織正致力於保護人質安全，並會適當時候釋放被帶走的外國公民。
⚠️ Está viva: *Hamás libera video sobre Mia Schem, nieta de chileno secuestrada tras matanza en Israel*https://t.co/tGC344KLsy pic.twitter.com/ROdHGJgs5w— APRA ARAUCANíA (@aprachile) October 16, 2023