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國際
2023-10-08 16:11:44

以巴衝突｜哈馬斯突襲以色列反擊釀逾560死3500人傷　戰火擴大至黎巴嫩

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以巴衝突｜以色列南部斯德洛特遭哈馬斯突襲，街上有多具遺體，以軍在一旁看守。(美聯社)

以巴衝突戰火再起，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯昨早突襲以色列，發射數千枚火箭炮，武裝分子同時從地面攻進以色列。以色列圖奪回控制權展開反擊，派戰機攻擊150個目標，包括哈馬斯領袖寓所。巴勒斯坦官員稱，周六午夜的攻擊造成24人死亡，包括2名婦女和4名兒童，加沙衛生部門稱，巴人死亡人數增至313人，另2,000人受傷。以色列方面，最少250人死於哈馬斯的攻擊，另有逾1,500人受傷；數十名以色列人被擄走作人質，可能多達100人。

衝突已造成雙方超過560人死亡、3,500人受傷，是以色列50年來最多人死亡的一天。以色列總理內塔尼亞胡稱，國家正在戰爭中，並誓言全力摧毀哈馬斯。衝突並擴大至黎巴嫩，獲伊朗支持的黎巴嫩真主黨向以軍控制地區，發射火箭炮和炮彈，以方反擊向黎巴嫩南部真主黨據地發炮。

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以巴衝突｜哈馬斯：獲伊朗和其他國家支持

以色列中部多個城巿，包括特拉維夫其後受到火箭彈攻擊，以軍指全國22個地點遭約數百武裝份子滲透，並虜走人質帶到加沙地區，雙方正交戰，目前局勢仍未完全受控。以色列南部斯德洛特(Sderot)和阿什克倫(Ashkelon)均遭武裝分子入侵攻擊，斯德洛特街上可見多具遺體。英國廣播公司(BBC)駐當地記者指，加沙爆炸聲持續。以軍呼籲加沙地區平民立即撤離，到安全的地方暫避，又強調是哈馬斯先發動襲擊，以色列被迫作出回應。BBC引述哈馬斯發言人指，今次襲擊獲得以色列在區內的宿敵伊朗和其他國家支持，但未有透露詳情。

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