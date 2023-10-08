以巴衝突｜哈馬斯突襲以色列反擊釀逾560死3500人傷　戰火擴大至黎巴嫩

以巴衝突戰火再起，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯昨早突襲以色列，發射數千枚火箭炮，武裝分子同時從地面攻進以色列。以色列圖奪回控制權展開反擊，派戰機攻擊150個目標，包括哈馬斯領袖寓所。巴勒斯坦官員稱，周六午夜的攻擊造成24人死亡，包括2名婦女和4名兒童，加沙衛生部門稱，巴人死亡人數增至313人，另2,000人受傷。以色列方面，最少250人死於哈馬斯的攻擊，另有逾1,500人受傷；數十名以色列人被擄走作人質，可能多達100人。

衝突已造成雙方超過560人死亡、3,500人受傷，是以色列50年來最多人死亡的一天。以色列總理內塔尼亞胡稱，國家正在戰爭中，並誓言全力摧毀哈馬斯。衝突並擴大至黎巴嫩，獲伊朗支持的黎巴嫩真主黨向以軍控制地區，發射火箭炮和炮彈，以方反擊向黎巴嫩南部真主黨據地發炮。