以巴衝突｜哈馬斯與以色列開戰　十八年武裝對峙已致數以千計軍民死亡

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）7日上午對以色列發動多年來規模最大的一次攻擊，從加沙地區發射大量火箭，並派遣武裝分子跨越國界進入以色列領土。

以色列表示已進入戰爭狀態，並開始攻擊加沙地區的哈瑪斯目標。以色列媒體報道，巴勒斯坦武裝分子和以色列安全部隊在以色列南部發生槍戰。

美國有線電視新聞網（CNN）報道，哈瑪斯這次突擊恰逢贖罪日戰爭（Yom Kippur War）50周年。贖罪日戰爭指的是埃及和敘利亞於1973年10月6日對以色列發動的突襲，希望能取回以色列於1967年六日戰爭控制的戈蘭高地（Golan Heights）和西奈半島（Sinai Peninsula）。

以下時間表從2005年以色列撤出擁有230萬人口的加沙走廊（Gaza Strip）開始，路透社詳細列出以色列和巴勒斯坦組織在這個擁擠沿海飛地爆發的主要衝突事件。

以色列曾佔據加沙地區38年

2005年8月

以色列軍隊單方面撤出加沙，結束自第3次中東戰爭（即六日戰爭）從埃及手中奪下加沙以來，佔領該地區的38年歷史。加沙自此由巴勒斯坦當局控制。

2006年1月25日

伊斯蘭主義組織哈瑪斯在巴勒斯坦議會選舉中贏得多數席次。由於哈瑪斯拒絕放棄暴力及承認以色列，以色列和美國切斷對巴勒斯坦的援助。

2006年6月25日

哈瑪斯武裝分子從加沙發動跨境突擊，俘虜以色列士兵沙力特（Gilad Shalit），以色列因此發動空襲和地面攻擊。沙力特5年多後才在一場換囚行動中獲釋。

2007年6月14日

哈瑪斯在一場短暫內戰中，從巴勒斯坦領袖阿巴斯（Mahmoud Abbas）帶領的法塔組織（Fatah）手中奪取加沙的控制權。自此約旦河西岸（West Bank）便成為法塔組織的主要勢力範圍。

14年衝突引發長達七星期戰爭

2008年12月27日

以色列向加沙發動一場為期22天的軍事攻擊。在此之前，巴勒斯坦向以色列南部城鎮史德洛特（Sderot）發射火箭。在達成停火協議之前，約有1400名巴勒斯坦人和13名以色列人喪生。

2012年11月14日

以色列擊斃哈瑪斯軍事首領賈巴里（Ahmad Jabari）。巴勒斯坦武裝分子在隨後8天發射火箭報復，以色列則以空襲反擊。

2014年7月至8月

哈瑪斯綁架並殺害3名以色列青少年，引發為期7周的戰爭。據報導，超過2100名巴勒斯坦人在加沙喪生，73名以色列人死亡，其中67名為軍人。