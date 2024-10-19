以巴衝突｜哈馬斯辛瓦爾生於加沙難民營　坐監22年學希伯來文

以色列17日宣布擊斃哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar），外界關注這場已持續超過一年的戰爭是否能畫下句點。《BBC》國際新聞編輯寶雲（Jeremy Bowen）分析，殺死辛瓦爾是以色列在打擊哈馬斯的戰爭中，迄今的最大勝利，但不代表戰爭的結束。

寶雲表示，辛瓦爾之死對哈馬斯而言是沉重的打擊，他在去年策畫的阿克薩洪水行動（Al-Aqsa Flood），為以色列帶來建國以來最慘烈的失敗。辛瓦爾在哈馬斯前領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）8月遭暗殺後被任命為新領袖。

內塔尼亞胡：戰爭還未結束

在以色列宣布擊斃辛瓦爾後，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在演說中明確表示無論取得多大勝利，都還不是戰爭的結束。