以巴衝突｜哈馬斯辛瓦爾生於加沙難民營　坐監22年學希伯來文

以色列17日宣布擊斃哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar），外界關注這場已持續超過一年的戰爭是否能畫下句點。《BBC》國際新聞編輯寶雲（Jeremy Bowen）分析，殺死辛瓦爾是以色列在打擊哈馬斯的戰爭中，迄今的最大勝利，但不代表戰爭的結束。
寶雲表示，辛瓦爾之死對哈馬斯而言是沉重的打擊，他在去年策畫的阿克薩洪水行動（Al-Aqsa Flood），為以色列帶來建國以來最慘烈的失敗。辛瓦爾在哈馬斯前領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）8月遭暗殺後被任命為新領袖。
內塔尼亞胡：戰爭還未結束
在以色列宣布擊斃辛瓦爾後，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在演說中明確表示無論取得多大勝利，都還不是戰爭的結束。
寶雲指出，有許多以色列人認為，內塔尼亞胡希望延長戰爭，來推遲為哈馬斯突襲一事承擔預防不力的責任，並無限期延後關於他的貪腐指控的審判。寶雲又引述了對巴勒斯坦人的訪問，許多人都說，「戰爭仍會持續」。
殺害充當以色列線民的巴人
1948年以色列獨立戰爭後，超過70萬名巴勒斯坦人逃離，或被以軍驅逐出家園，辛瓦爾的家人也是其中一員。1962年，辛瓦爾出生在加沙汗尤尼斯（Khan Younis）的難民營，當以色列在1967年「六日戰爭」中，從埃及手中奪走加沙時，辛瓦爾才5歲。
辛瓦爾20多歲時因殺了4名充當以色列線民的巴勒斯坦人而被定罪，在監獄的22年，他學會希伯來文，研究「敵人」的思想，並建立一套對抗以色列人的方法。2011年，辛瓦爾在一次換囚計劃中被釋放，這次的經歷讓辛瓦爾相信劫持人質的價值和力量。
辛瓦爾雖已被擊斃，但仍有101名人質仍留在加沙，當局評估約有一半的人可能已經死亡。這些人質的家屬17日依舊聚集在特拉維夫，敦促政府啟動談判。
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