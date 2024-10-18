以巴衝突｜哈馬斯辛瓦爾被殺後料5人爭接班　前領導人呼聲最高

以色列17日宣布擊斃哈馬斯最高領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）。《紐約郵報》指出，辛瓦爾之死留下了權力真空，無論誰接替他成為領袖，都將嚴重左右正在進行的以哈戰爭進程，報道也列出5名可能的接班人選。 智庫保衛民主基金會（FDD）的高級副總裁兼哈馬斯專家尚澤（Jonathan Schanzer）指出，「哈馬斯這個組織正陷入混亂」，他預期接管該激進組織的可行人選正在減少。 一、穆罕默德．辛瓦爾（Mohammed Sinwar） 辛瓦爾的胞弟、49歲的穆罕默德是哈馬斯軍事部門最高階指揮官之一，被視為接管該組織的「黑馬」候選人。據指，穆罕默德與哥哥關係密切，共同策劃了去年10月7日針對以色列的突襲行動。報道稱，穆罕默德作風低調，鮮少公開露面，但仍是以色列頭號目標之一，多年來躲過好幾次針對他的暗殺。

尚澤指出，儘管穆罕默德缺少哥哥的領袖魅力和遠見，但可靠他的名字贏得廣泛尊重，因為「血統」仍是阿拉伯世界領導地位與財富的重要紐帶。且哈馬斯恐怕為報復辛瓦爾之死殺害人質，若穆罕默德是下任接班人有可能發生，因為辛瓦爾的手足都以殘忍出名。 二、哈雅（Khalil al-Hayya） 另一位熱門人選是擔任哈馬斯首席談判代表的哈雅。他在今年夏天於開羅與多哈的停火談判都站在第一線。 尚澤表示，哈雅是辛瓦爾的貼身副手，若他升任領導人，哈馬斯可能改採外交途徑。哈雅曾表示，若以色列接受在加沙及約旦河西岸建立巴勒斯坦國，哈馬斯可能放棄武器，而以色列總理內塔尼亞胡對此堅決反對。

智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）所長基恩（Jack Keane）認為：「所有參與發動10月7日襲擊的哈馬斯軍事領導人都已經去世，所以只剩下政治領導人」。

三、馬沙爾（Khaled Meshaal） 68歲的馬沙爾曾於2004至2017年擔任組織領袖，尚澤認為他回鍋重新領導哈馬斯的可能性最高。被美國列為恐怖份子的馬沙爾目前待在卡塔爾。據指，馬沙爾在前領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）8月被暗殺後原本有望重新接班，但在權力鬥爭中敗給辛瓦爾。 辛瓦爾掌權後，馬沙爾煽動約旦河西岸巴勒斯坦人對以色列人發動自殺式攻擊。但尚澤認為，若白宮能利用他人在卡塔爾的機會，要求盟友卡塔爾引渡馬沙爾，並施壓要求釋放人質，加沙戰爭「可能明天就結束」。

四、巴德蘭（Hussam Badran） 58歲的巴德蘭是哈馬斯當中知名度最高的發言人，曾任軍事部門領導人，他作為哈馬斯僅存的公眾人物之一，使他成為有望掌權的候選人。 尚澤說，儘管巴德蘭接班的可能性不高，但他是僅存的少數人選，「不知道哈馬斯此時該如何重新集結」。 五、夏巴納（Mohammad Shabana） 夏巴納自2014年以來，負責指揮在拉法的哈馬斯部隊，也是少數還活著的高級軍事領導人之一。據信他在規劃拉法廣泛的隧道網絡中發揮重要作用，這些隧道使當地戰況變得十分激烈。