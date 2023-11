以巴衝突｜哈馬斯釋放第六批人質　指10個月大嬰兒人質已死於以軍空襲

據指 10 個月大嬰兒已死 以方正核實說法

外界關注哈馬斯脅持的以色列人質中,年紀最輕、僅10個月大的男嬰克菲爾·比巴斯(Kfir Bibas)、他4歲大的哥哥阿里埃勒(Ariel)與父母一家四口仍未獲釋。哈馬斯武裝派系「卡桑旅」表示,比巴斯連同他哥哥和母親,早前已死於以軍對加沙的空襲。

比瓦斯的親屬發表聲明,指已留意到哈馬斯的公布,正等待以色列軍方證實消息,並希望說法並不屬實。以軍發聲明表示,正核實「卡桑旅」的說法,但未有確認比瓦斯是否已遇害,並批評哈馬斯野蠻和殘暴,必須為所有人質的安危負上全部責任。以色列軍方日前曾指控哈馬斯將比瓦斯一家,轉交給另一個巴勒斯坦激進組織「解放巴勒斯坦人民陣線」(Popular Front for the Liberation of Palestine,PFLP)。