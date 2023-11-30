以巴衝突｜哈馬斯釋放第六批人質　指10個月大嬰兒人質已死於以軍空襲

哈馬斯釋放第六批人質，指10個月大嬰兒人質已死於以軍空襲。(AP)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯在加沙人道停火第六天晚上，亦是最後一日，首先釋放了一對擁有俄羅斯公民身份的母女，之後再釋放了10名以色列和4名泰國人質換取以色列監獄釋放30名巴勒斯坦人。獲釋的部分同時擁有荷蘭、德國、美國和俄羅斯國籍。

加沙延長後的人道停火將於當地時間今日早上屆滿，但仍未公布會否延長停火。有報道，哈馬斯認為延長停火的條件不值得考慮。亦有哈馬斯官員指，願意釋放所有被扣押的以色列士兵，換取以色列釋放所有巴勒斯坦囚犯。