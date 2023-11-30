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國際
2023-11-30 11:27:00

以巴衝突｜哈馬斯釋放第六批人質　指10個月大嬰兒人質已死於以軍空襲

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哈馬斯釋放第六批人質，指10個月大嬰兒人質已死於以軍空襲。(AP)

哈馬斯釋放第六批人質，指10個月大嬰兒人質已死於以軍空襲。(AP)

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯在加沙人道停火第六天晚上，亦是最後一日，首先釋放了一對擁有俄羅斯公民身份的母女，之後再釋放了10名以色列和4名泰國人質換取以色列監獄釋放30名巴勒斯坦人。獲釋的部分同時擁有荷蘭、德國、美國和俄羅斯國籍。

加沙延長後的人道停火將於當地時間今日早上屆滿，但仍未公布會否延長停火。有報道，哈馬斯認為延長停火的條件不值得考慮。亦有哈馬斯官員指，願意釋放所有被扣押的以色列士兵，換取以色列釋放所有巴勒斯坦囚犯。

據指10個月大嬰兒已死，以方正核實。(X)

據指10個月大嬰兒已死，以方正核實。(X)

據指10個月大嬰兒已死 以方正核實說法

外界關注哈馬斯脅持的以色列人質中，年紀最輕、僅10個月大的男嬰克菲爾·比巴斯(Kfir Bibas)、他4歲大的哥哥阿里埃勒(Ariel)與父母一家四口仍未獲釋。哈馬斯武裝派系「卡桑旅」表示，比巴斯連同他哥哥和母親，早前已死於以軍對加沙的空襲。

比瓦斯的親屬發表聲明，指已留意到哈馬斯的公布，正等待以色列軍方證實消息，並希望說法並不屬實。以軍發聲明表示，正核實「卡桑旅」的說法，但未有確認比瓦斯是否已遇害，並批評哈馬斯野蠻和殘暴，必須為所有人質的安危負上全部責任。以色列軍方日前曾指控哈馬斯將比瓦斯一家，轉交給另一個巴勒斯坦激進組織「解放巴勒斯坦人民陣線」(Popular Front for the Liberation of Palestine,PFLP)

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