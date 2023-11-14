以巴衝突｜哈馬斯願放70婦孺人質換停火5天 拜登籲保護加沙醫院

以巴衝突持續，巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯的分支組織周一（13日）表示，準備好釋放70名擄走的兒童和女性人質，以換取以色列釋放275名女性和未成年巴勒斯坦囚犯及停火5日，讓人道救援進入加沙。發言人批評以色列不斷拖延及逃避互換人質的條件。 與此同時，以軍為追擊哈馬斯武裝分子，對包括加沙最大醫院希法醫院在內的加沙北部醫院進行封鎖，並將坦克停在醫院門口，引發人道危機。美國總統拜登敦促以色列保護加沙醫院設施。

希法醫院斷電 34 死遺體堆積 世衛稱「幾乎成墓地」 加沙衛生部門說加沙北部的醫院幾乎全部停止服務，目前只有加沙城的希法醫院能提供有限度服務，惟該院停電，過去三天有34名病人不治，包括7名初生嬰兒，院方仍有最少650名病人，有醫護人員要求安排病人到埃及接受治療。 希法醫院連日來受以軍包圍，以軍稱在希法醫院下方發現哈馬斯行動中心，並指有證據顯示被劫持的人質曾被關押在那裡。世衛稱醫院堆滿遺體，但由於院方無法運走遺體，形容醫院已幾乎成墓地。 美國總統拜登表示，希法醫院必須受到保護，呼籲以軍減少侵擾行動，又稱了解到卡塔爾斡旋以哈交換人質，因此對局勢仍保持一點希望。美國白宮國家安全顧問沙利文稱已向以色列反映不希望加沙的醫院有戰鬥。