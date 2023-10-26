以巴衝突｜哈馬斯：50人質空襲中死去

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯本月7日突襲以色列南部，以色列估計最少222人被擄走。哈馬斯周四聲稱，估計約50名人質在以軍空襲加沙時死亡，並指累計7,028名巴人死亡、逾1.8萬人受傷。以政府周三稱半數人質持有外國護照，來自25個國家，當中以泰國公民最多，多達54人。中國則有一名公民被挾持，另有5人被殺，以及一人失蹤。另方面，以軍地面部隊周三深夜對加沙採取突襲行動，針對性攻擊目標，包括哈馬斯反坦克導彈發射基地，士兵行動後立即返回以色列境內。

以巴衝突｜138人為外國人質 多數擁有以色列雙重國籍

根據以政府最新數據，138名外國人質中包括15名阿根廷人、12名德國人、12名美國人，法國和俄羅斯分別有6人，當中不少人同時擁有以色列國籍。泰國人質和5名尼泊爾人並無雙重國籍，中國、斯里蘭卡各有1名公民被擄走，坦桑尼亞和菲律賓人亦分別有2人。哈馬斯的突襲估計造成1,400人死亡，當中328人來自40個國家證實死亡或失蹤，泰國有最多公民在襲擊中遇害，24人證實死亡、21人失蹤。

報道指，泰國人為以色列最大外勞人口來源，約3萬人於當地農業工作。美國有34名國民在襲擊中死去、5人失蹤，烏克蘭則有25死2失蹤；法國為35死1失蹤，俄羅斯也有23名公民死和4人失蹤。亞洲國家方面，除了泰國和中國，尼泊爾有5名國民死和5人失蹤。