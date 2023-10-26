以巴衝突｜哈馬斯：50人質空襲中死去

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯本月7日突襲以色列南部，以色列估計最少222人被擄走。哈馬斯周四聲稱，估計約50名人質在以軍空襲加沙時死亡，並指累計7,028名巴人死亡、逾1.8萬人受傷。以政府周三稱半數人質持有外國護照，來自25個國家，當中以泰國公民最多，多達54人。中國則有一名公民被挾持，另有5人被殺，以及一人失蹤。另方面，以軍地面部隊周三深夜對加沙採取突襲行動，針對性攻擊目標，包括哈馬斯反坦克導彈發射基地，士兵行動後立即返回以色列境內。
以巴衝突｜138人為外國人質 多數擁有以色列雙重國籍
根據以政府最新數據，138名外國人質中包括15名阿根廷人、12名德國人、12名美國人，法國和俄羅斯分別有6人，當中不少人同時擁有以色列國籍。泰國人質和5名尼泊爾人並無雙重國籍，中國、斯里蘭卡各有1名公民被擄走，坦桑尼亞和菲律賓人亦分別有2人。哈馬斯的突襲估計造成1,400人死亡，當中328人來自40個國家證實死亡或失蹤，泰國有最多公民在襲擊中遇害，24人證實死亡、21人失蹤。
報道指，泰國人為以色列最大外勞人口來源，約3萬人於當地農業工作。美國有34名國民在襲擊中死去、5人失蹤，烏克蘭則有25死2失蹤；法國為35死1失蹤，俄羅斯也有23名公民死和4人失蹤。亞洲國家方面，除了泰國和中國，尼泊爾有5名國民死和5人失蹤。
以巴衝突｜中國再向加沙提供1500萬援助
加沙連日空襲釀人道災難，中國國家國際發展合作署周四稱，繼早前透過巴勒斯坦民族權力機構和聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處提供100萬美元(約780萬港元)現匯援助後，將再向加沙提供1,500萬元人民幣的食品和藥品等緊急人道主義物資援助。德國總理朔爾茨周四與歐盟成員國領袖會晤時稱，要助人道物資進入加沙，當地平民也是「哈馬斯受害者」。