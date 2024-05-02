以巴衝突｜哥倫比亞宣布與以色列斷交　土耳其加入種族滅絕訴訟

哥倫比亞總統佩特羅(Gustavo Petro)周三(1 日)宣布，周四(2日)起斷絕與以色列的外交關係，並形容以色列總理內塔尼亞胡在加沙實施的種族滅絕行為。佩特羅在首都波哥大向支持者發表講話時表示，世界不能接受種族滅絕。他宣布，翌日起與以色列國斷交，因為該國有一個種族滅絕的元首，並補充說，面對加沙事件，各國不能消極被動。

以色列外長卡茨(Israel Katz)在社交平台發文，批評佩特羅的言論是反猶太並且充滿仇恨，立場相當於向哈馬斯提供獎勵。他指，歷史將會記住，佩特羅決定與最卑鄙的怪物站在同一方，包括燒死嬰兒、謀殺兒童、強姦婦女並綁架無辜平民。卡茨又指，以色列和哥倫比亞的關係一直良好，佩特羅一人無法改變這一點。