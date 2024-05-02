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國際
2024-05-02 11:03:00

以巴衝突｜哥倫比亞宣布與以色列斷交　土耳其加入種族滅絕訴訟

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哥倫比亞宣布與以色列斷交，土耳其加入種族滅絕訴訟。(AP)

哥倫比亞宣布與以色列斷交，土耳其加入種族滅絕訴訟。(AP)

哥倫比亞總統佩特羅(Gustavo Petro)周三(1 )宣布，周四(2)起斷絕與以色列的外交關係，並形容以色列總理內塔尼亞胡在加沙實施的種族滅絕行為。佩特羅在首都波哥大向支持者發表講話時表示，世界不能接受種族滅絕。他宣布，翌日起與以色列國斷交，因為該國有一個種族滅絕的元首，並補充說，面對加沙事件，各國不能消極被動。

以色列外長卡茨(Israel Katz)在社交平台發文，批評佩特羅的言論是反猶太並且充滿仇恨，立場相當於向哈馬斯提供獎勵。他指，歷史將會記住，佩特羅決定與最卑鄙的怪物站在同一方，包括燒死嬰兒、謀殺兒童、強姦婦女並綁架無辜平民。卡茨又指，以色列和哥倫比亞的關係一直良好，佩特羅一人無法改變這一點。

土耳其加入種族滅絕訴訟。(資料圖片)

土耳其加入種族滅絕訴訟。(資料圖片)

土耳其加入種族滅絕訴訟

佩特羅多次抨擊以色列，去年10月底，宣布召回哥倫比亞駐以色列大使，並號召其他拉美國家一起對以色列進行譴責。玻利維亞、伯利茲和南非之前亦已斷絕與以色列的外交關係。一些國家就召回派駐以色列的外交官，抗議以色列在加沙的軍事行動。

多次批評以色列的土耳其亦宣布，會加入南非在國際法院指控以色列種族滅絕的訴訟。土耳其外長菲丹表示，完成相關法律文本後便會提交國際法院，強調土耳其會繼續支持巴勒斯坦人民。

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