以巴衝突｜嚴冬缺厚衣瑟縮帳篷燒膠取暖 加沙居民：煙霧令人窒息

以色列與哈馬斯的戰事至今超過100日，加沙居民深陷的人道危機正不斷擴大。傳媒報道，在加沙一處用布和塑膠搭建的臨時帳篷內，居民納卜漢與他的子女和孫子擠在爐火旁取暖，全家因戰事流離失所，為避免凍死，不得不燃燒塑膠垃圾取暖。 加沙190萬人流離失所 他說：「兩天前，這裡刮起強風，我們整晚試著綁緊尼龍繩。我們住在沙漠裡，前面是大海，天氣變得愈來愈冷。」聯合國估計，加沙約有190萬人因戰事失掉家園，居民搭建數以千計的帳篷棲身。

加沙人沒選擇 納卜漢與家人在拉法西南角一處危險地點搭起帳篷，這裡能眺望埃及邊界，距離地中海數百米。儘管有火災風險，這避難處仍擠了約28人，他們在帳篷裡燒起爐火，因為這是唯一的取暖方法，燃料是到處撿回來且有害健康，但他們沒選擇。 3人蓋一張被 納卜漢的妻子阿瓦德說：「我們吸進燃燒塑膠產生的煙霧，會灼燒肺部。」她的孫子一直在咳嗽。她要兒子去找木柴，但最近下了一場大雨，木柴要4天才乾燥可燃。她說：「燒塑膠的味道與嚴寒天氣令小孩子感冒。他們一直咳個不停，衣服也不夠厚，無法保暖。」還有3人蓋一張毛毯，「情況很悲慘」。