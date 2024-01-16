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國際
2024-01-16 13:59:30

以巴衝突｜嚴冬缺厚衣瑟縮帳篷燒膠取暖 加沙居民：煙霧令人窒息

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加沙兒童棲身拉法邊境附近的臨時帳篷。(美聯社)

加沙兒童棲身拉法邊境附近的臨時帳篷。(美聯社)

以色列與哈馬斯的戰事至今超過100日，加沙居民深陷的人道危機正不斷擴大。傳媒報道，在加沙一處用布和塑膠搭建的臨時帳篷內，居民納卜漢與他的子女和孫子擠在爐火旁取暖，全家因戰事流離失所，為避免凍死，不得不燃燒塑膠垃圾取暖。

加沙190萬人流離失所

他說：「兩天前，這裡刮起強風，我們整晚試著綁緊尼龍繩。我們住在沙漠裡，前面是大海，天氣變得愈來愈冷。」聯合國估計，加沙約有190萬人因戰事失掉家園，居民搭建數以千計的帳篷棲身。

加沙人沒選擇

納卜漢與家人在拉法西南角一處危險地點搭起帳篷，這裡能眺望埃及邊界，距離地中海數百米。儘管有火災風險，這避難處仍擠了約28人，他們在帳篷裡燒起爐火，因為這是唯一的取暖方法，燃料是到處撿回來且有害健康，但他們沒選擇。

3人蓋一張被

納卜漢的妻子阿瓦德說：「我們吸進燃燒塑膠產生的煙霧，會灼燒肺部。」她的孫子一直在咳嗽。她要兒子去找木柴，但最近下了一場大雨，木柴要4天才乾燥可燃。她說：「燒塑膠的味道與嚴寒天氣令小孩子感冒。他們一直咳個不停，衣服也不夠厚，無法保暖。」還有3人蓋一張毛毯，「情況很悲慘」。

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加沙居民在拉法邊境附近搭建臨時帳篷。(美聯社) 加沙一名婦女住進拉法邊境附近搭建臨時帳篷。(美聯社) 加沙兒童住進拉法邊境附近搭建臨時帳篷。(美聯社) 加沙南部近拉法邊境的一處住宅被以軍炮火摧毀，居民返家查看。(美聯社) 拉法邊境附近的加沙居民排隊取食物。(美聯社) 拉法邊境附近的加沙居民取食物。(美聯社) 拉法邊境附近的加沙居民取食物，一名女童擠在人群中。(美聯社) 加沙汗尤尼斯住宅被以軍炮火摧毀。(美聯社) 加沙一名兒童取物資時行經一處廢墟。(美聯社) 加沙一名女子帶著初生兒住進臨時帳篷。(美聯社) 加沙居民帶同家當住進拉法邊境附近的臨時帳篷。(美聯社) 加沙Deir al Balah一處住所被以軍炸毀，一名居民返回撿拾可用物資。(美聯社) 加沙Deir al Balah一處住所被以軍炸毀，一名居民返回撿拾可用物資。(美聯社)

加沙居民：我們晚上快要冷死

因為以色列猛烈轟炸而逃出加沙中部難民營的艾德旺表示，嚴冬令她一家人很難熬，「到了晚上，覺得快要冷死了」。31歲的她育有6個小孩，把3個薄床墊疊在一起，抵擋從地上滲出的寒氣。

她們買不起木柴，被迫焚燒垃圾取暖，「我們燒塑膠，但煙霧令人窒息」。她的14歲兒子在垃圾堆或下水道等地尋找塑膠廢物，剪碎後用來燃燒取暖，他說，「弟弟們晚上都快冷死了。我們必須點燃一些東西，否則一家會被凍僵」。

聯合國表示，許多加沙居民所住的臨時帳篷，「設備不足以抵擋目前的(嚴冬)天氣」，許多地點還因為大雨水浸。

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