以巴衝突｜土耳其控以國種族滅絕　對內塔尼亞胡下逮捕令

伊斯坦堡首席檢察官辦公室指出，這些逮捕令指控以色列官員在加沙地帶犯下「反人類罪」和「種族滅絕罪」，同時也涉及上個月被以色列當局攔截、向加沙運送援助物資的船隊事件。以色列方面迅速對此表達譴責，並拒絕接受這些逮捕令。

土耳其指控對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及其他37名以色列官員犯下「種族滅絕罪」，對他們發出逮捕令。被通緝的官員包括以色列國防部長卡茨（Israel Katz）、國家安全部長格維爾（Itamar Ben-Gvir）及國防參謀長扎米爾（Eyal Zamir）等高層人士。

以司法系統壓制政治對手

以色列外交部長薩爾（Gideon Sa'ar）批評此舉是土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的「公關噱頭」。薩爾在社交媒體上發文指出：「在埃爾多安統治下的土耳其，司法系統早已淪為壓制政治對手、拘留記者、法官和市長的工具。」他提及今年3月伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）因涉嫌貪腐和恐怖主義調查而被捕一事，伊馬姆奧盧被視為埃爾多安的主要競爭對手。

哈馬斯（Hamas）則對土耳其發出的逮捕令表示歡迎，稱此舉「證實了土耳其人民及其領導人的崇高立場」。