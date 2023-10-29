以巴衝突｜土耳其總統埃爾多安稱以色列為戰犯　指哈馬斯為衛國聖戰者

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在28日晚間向全國表示，軍方已啟動針對哈馬斯的「第二階段」戰爭，擴大來自地面、空中和海上的攻擊。與此同時，土耳其數十萬人走上街頭，抗議以色列對加沙的攻擊。

同時以色列和土耳其關係急速惡化，因為土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）持續批評以色列對加沙發動的軍事行動。

稱反對西方的雙重標準和虛偽

28日，在伊斯坦堡有數十萬人走上街頭，表達對巴勒斯坦人的支持以及對以色列的譴責。埃爾多安也出席這場示威活動，並發表談話說，土耳其已預備將以色列視為戰犯看待；他同時也指責西方國家未能阻止以色列的暴行，應對加沙的慘況負責。

埃爾多安在活動上說：「以色列，我們將向全世界宣布你是戰犯。」他並說，每個國家都有權利保衛自己， 但在這次的戰爭中看不見正義，他更指責西方國家對加沙的死亡視而不見，「我們反對所有雙重標準和所有虛偽」。