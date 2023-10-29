熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-10-29 18:15:49

以巴衝突｜土耳其總統埃爾多安稱以色列為戰犯　指哈馬斯為衛國聖戰者

分享：

以巴衝突｜土耳其總統埃爾多安稱以色列為戰犯　指哈馬斯為衛國聖戰者

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在28日晚間向全國表示，軍方已啟動針對哈馬斯的「第二階段」戰爭，擴大來自地面、空中和海上的攻擊。與此同時，土耳其數十萬人走上街頭，抗議以色列對加沙的攻擊。

同時以色列和土耳其關係急速惡化，因為土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）持續批評以色列對加沙發動的軍事行動。

稱反對西方的雙重標準和虛偽

28日，在伊斯坦堡有數十萬人走上街頭，表達對巴勒斯坦人的支持以及對以色列的譴責。埃爾多安也出席這場示威活動，並發表談話說，土耳其已預備將以色列視為戰犯看待；他同時也指責西方國家未能阻止以色列的暴行，應對加沙的慘況負責。

埃爾多安在活動上說：「以色列，我們將向全世界宣布你是戰犯。」他並說，每個國家都有權利保衛自己， 但在這次的戰爭中看不見正義，他更指責西方國家對加沙的死亡視而不見，「我們反對所有雙重標準和所有虛偽」。

土耳其總統埃爾多安在活動上批以色列是戰犯。（圖／美聯社）

以色列外交官撤出土耳其

事實上，不只是土耳其，隨着以色列對加沙發動的攻勢越來越激烈，全球各地也掀起支援巴勒斯坦的聲浪，包括英國、德國、意大利、美國等西方國家也都在28日舉行大規模抗議示威活動。

相對於西方國家普遍認定哈馬斯是恐怖份子，土耳其總統埃爾多安卻說他們是保衛祖國的「聖戰者」。對此，以色列外交部發言人海亞特（Lior Haiat）表示，以色列完全不認同土耳其總統對恐怖組織哈馬斯的言論。以色列並於28日宣布，將把外交官撤出土耳其，以重新評估兩國關係。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

加沙 加沙 加沙 加沙 加沙 加沙 以色列 加沙 以色列
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受