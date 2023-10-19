以巴衝突｜埃及同意人道物資貨車進入加沙　以色列：只容許有限量糧水藥物

以巴衝突持續，雙方死亡人數合共超過4,800人。以色列有超過1,400人喪生，加沙就增至3,400多人死亡和1.2萬人受傷。結束以色列訪問行程的美國總統拜登表示，埃及總統塞西已同意開放接壤加沙南部的拉法邊境口岸，允許20輛載有人道援助的貨車，進入已被以色列圍困超過一星期的加沙地帶。以色列宣布，將容許有限數量的人道物資，包括糧食、水和藥物，經埃及運送到加沙南部。

拜登返國時在空軍一號向隨行傳媒介紹訪問成果。對於臨時未能訪問約旦，拜登稱沒有失望，強調自己絕非空手而回，說自己與埃及總統塞西通電話後，各方領袖同意讓人道物資經拉法口岸運到加沙。他指，各方領袖已經同意讓20架人道物資貨車數日內經埃及前往加沙，美方希望盡可能有多至大約150輛左右的貨車，但如果巴勒斯坦激進組織哈馬斯沒收貨車或不想讓車輛通過，一切就結束。