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國際
2023-10-19 11:15:00

以巴衝突｜埃及同意人道物資貨車進入加沙　以色列：只容許有限量糧水藥物

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埃及同意人道物資貨車進入加沙，以色列：只容許有限量糧水藥物。(AP)

埃及同意人道物資貨車進入加沙，以色列：只容許有限量糧水藥物。(AP)

以巴衝突持續，雙方死亡人數合共超過4,800人。以色列有超過1,400人喪生，加沙就增至3,400多人死亡和1.2萬人受傷。結束以色列訪問行程的美國總統拜登表示，埃及總統塞西已同意開放接壤加沙南部的拉法邊境口岸，允許20輛載有人道援助的貨車，進入已被以色列圍困超過一星期的加沙地帶。以色列宣布，將容許有限數量的人道物資，包括糧食、水和藥物，經埃及運送到加沙南部。

拜登返國時在空軍一號向隨行傳媒介紹訪問成果。對於臨時未能訪問約旦，拜登稱沒有失望，強調自己絕非空手而回，說自己與埃及總統塞西通電話後，各方領袖同意讓人道物資經拉法口岸運到加沙。他指，各方領袖已經同意讓20架人道物資貨車數日內經埃及前往加沙，美方希望盡可能有多至大約150輛左右的貨車，但如果巴勒斯坦激進組織哈馬斯沒收貨車或不想讓車輛通過，一切就結束。

以色列：物資不落入哈馬斯手上將不阻止。(AP) 塞西上周表示，如果埃及打開拉法關卡，就等於允許巴勒斯坦人來西奈半島居住。(AP)

以色列：物資不落入哈馬斯手上將不阻止

以色列總理辦公室發聲明宣布，將容許有限數量的人道物資，包括糧食、水和藥物，經埃及運送到加沙南部，承諾只要物資不落入哈馬斯手上，以方就不會出手阻止。聲明指，是應到訪以色列的美國總統拜登要求，而作出今次決定，同時要求國際紅十字會探望人質，強調只要人質一日未獲釋，就不會允許經以色列領土向加沙提供任何援助。

沙走廊主要有3出入關口，除了連接埃及的拉法，北部的Erez、南部的Kerem Shalom通往以色列。埃及由以巴今次衝突至今封鎖拉法關口，塞西上周表示，如果埃及打開拉法關卡，就等於允許巴勒斯坦人來西奈半島居住，即使是暫時，也就等於同意以色列控制加沙走廊，「埃及不會允許犧牲其他人的利益來解決巴勒斯坦問題，也不容許損害埃及自己的國家安全」。

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