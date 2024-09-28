以巴衝突｜多哈藝術展悼念加沙兒童　擺放1.5萬隻泰迪熊

在以色列與哈馬斯戰爭開展將滿一年之際，卡塔爾一家慈善機構在首都多哈舉辦了一場旨在呼籲和平的展覽，擺放超過1.5萬隻泰迪熊，象征在戰火中不幸喪生的加沙兒童。
「失落純真的迴響」
綜合路透社、《聯合早報》等報道，這場展覽名為「失落純真的迴響」（Echo of Lost Innocence），於9月16日至26日舉辦，展覽現場擺放1.5萬隻泰迪熊，為觀眾帶來強烈的視覺衝擊力和悲劇感。
據策展人、跨媒體藝術家巴希爾·穆罕默德（Bachir Mohammad）在其社交平台IG上表示，2023年底，他在加沙目擊一名失去家人的兒童抱着泰迪熊，由此獲得靈感。他相信視覺敘事的巨大力量可以喚起同理心並鼓勵採取行動，從而對現實產生切實的影響，出於對死難兒童的同情和社會責任感，他構思並策劃了這場展覽。
我是有血有肉的生命
巴希爾·穆罕默德指出，每隻泰迪熊都代表一名在加沙戰火中喪生的兒童，其雙腳都被一個染上紅色顏料的混凝土方塊「困住」，象徵自2023年10月7日起以色列對加沙造成的破壞。
網傳畫面顯示，這些泰迪熊均身穿黑色T恤，上面印有文字：「我不僅僅是一個數字，我是有血有肉的生命，有身分，有家園。我是巴勒斯坦人。」
據報道，主辦方希望通過展覽，喚起國際社會對加沙當前人道主義嚴重危機的關注，這些泰迪熊的銷售收益將全部捐贈給援助加沙兒童的專案。
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