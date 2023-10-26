以巴衝突｜妻兒孫4人死於空襲 半島電視台加沙社長痛哭認屍(有片)

以巴衝突持續，以色列軍隊在展開地面戰前繼續轟炸加沙地帶，半島電視台加沙分社社長的老婆、仔女、孫兒共4位家人在同一天空襲中遇難，穿著記者背心的他在家人遺體前跪地痛哭的畫面令人心碎。

達杜（Wael Dahdouh）是半島電視台加沙分社的社長，開戰以來他持續在加沙市報道每天遭遇轟炸的平民，在以色列要求加沙北部平民往南撤離後，他與家人輾轉到了加沙中部的Nuseirat難民營避難，不料他的妻子、15歲兒子、7歲女兒與孫兒卻在周二(24日)晚遭遇空襲而死亡，當時他穿著記者背心採訪，收到惡耗後趕往醫院，在家人遺體前跪地痛哭的畫面令人心碎。

半島電視台發放達杜趕到醫院的影片，他在15歲兒子遺體前跪地痛哭及輕撫，半島電視台指出，兒子生前願望是像父親一樣成為一名記者。達杜的家族中仍有人幸運存活，包括另一名頭部受傷的兒子，及一名還在學習步行的孫女。