以巴衝突｜妻兒孫4人死於空襲 半島電視台加沙社長痛哭認屍(有片)

以巴衝突持續，以色列軍隊在展開地面戰前繼續轟炸加沙地帶，半島電視台加沙分社社長的老婆、仔女、孫兒共4位家人在同一天空襲中遇難，穿著記者背心的他在家人遺體前跪地痛哭的畫面令人心碎。
達杜（Wael Dahdouh）是半島電視台加沙分社的社長，開戰以來他持續在加沙市報道每天遭遇轟炸的平民，在以色列要求加沙北部平民往南撤離後，他與家人輾轉到了加沙中部的Nuseirat難民營避難，不料他的妻子、15歲兒子、7歲女兒與孫兒卻在周二(24日)晚遭遇空襲而死亡，當時他穿著記者背心採訪，收到惡耗後趕往醫院，在家人遺體前跪地痛哭的畫面令人心碎。
半島電視台發放達杜趕到醫院的影片，他在15歲兒子遺體前跪地痛哭及輕撫，半島電視台指出，兒子生前願望是像父親一樣成為一名記者。達杜的家族中仍有人幸運存活，包括另一名頭部受傷的兒子，及一名還在學習步行的孫女。
The family of Al Jazeera’s Gaza bureau chief Wael Dahdouh has been killed in an Israeli attack at the Al Nuseirat Camp in central Gaza, where they had forcibly evacuated to shelter from Israeli bombardments ⤵️ pic.twitter.com/ya64Lgunbp— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 25, 2023
「針對婦女及兒童的災難」
達杜說巴勒斯坦人正經歷一場針對婦女及兒童的災難，大量民房受到轟炸，以軍襲擊的正是他們聲稱的所謂「安全地區」，懷疑「以色列佔領者」不會在不懲罰的情況下放過無辜者。但他指巴人會留在自己的土地上，「這是我們的選擇及命運」。
半島電視台強烈譴責加沙區內無差別針對及殺害平民的行為，要求以色列為加沙境內新聞工作者安全負責。以色列軍方並未對空襲Nuseirat難民營發表評論。