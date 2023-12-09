以巴衝突｜安理會加沙停火決議案被美國否決　美方指議案不切實際

聯合國安理會召開緊急會議商討加沙局勢，表決由阿聯酋提出的決議案，呼籲立即實施人道停火。議案獲13票贊成，但美國運用常任理事國否決權，令議案未能通過，另一常任理事國英國投棄權票。美國駐聯合國代表指，議案提出無條件停火是不設實際，亦未有譴責哈馬斯10月7日突襲以色列，認為現階段停火不僅無法持續，更會讓哈馬斯重整旗鼓，再次策動襲擊。巴勒斯坦代表形容議案被否決，對安理會而言是可怕的一日，質疑安理會在嚴重的危機下，已經無法履行職責。

中國批評美國自相矛盾

有份共同提出議案的中國，對美國運用否決權深表失望及遺憾，指美國一方面聲稱關注加沙平民的安全和人道需要，但同時縱容戰鬥持續，是自相矛盾。中國駐聯合國大使張軍早前發言時又指，加沙的人道災難已無法用語言描述，任何等待和拖延都意味著更多的死亡，只有停火才能挽救生命，避免更大的人道災難和地區性浩劫。俄羅斯代表形容是中東最黑暗的一日，批評美國的決定狠心，等同判處巴勒斯坦人死刑。

聯合國秘書長古特雷斯在表決前表示，加沙局勢正處於崩潰邊緣，敦促國際社會盡一切努力，結束加沙人民的苦難。他譴責哈馬斯突襲以色列。巴勒斯坦代表早前發言時，批評以色列希望終止巴勒斯坦立國問題，指總理內塔尼亞胡一直尋找機會，徹底結束以巴和平及巴勒斯坦的民族願望。以色列代表堅決拒絕停火呼籲，指停火將會鞏固哈馬斯對加沙的控制，並傳達原諒哈馬斯暴行的信息。