以巴衝突｜安理會否決要求停火決議草案　中國表示震驚及失望

聯合國(UN)安理會開會，討論要求以巴雙方暫時停火，以讓人道物資運入已被以色列圍困超過一星期加沙地帶的決議草案，由於美國投反對票，決議草案被否決。美國指草案未提及以色列的自衛權；中國對草案未獲通過感到震驚及失望；俄羅斯指展示美國的虛偽及雙重標準。
由巴西提出的決議草案，內容包括譴責一切針對平民的暴力，同時呼籲各方立即停火，以保護民眾及令人道物資運入加沙。中國等共12個國家投贊成票，英國及俄羅斯棄權。至於擁有否決權的常任理事國之一美國則投下反對票。巴西常駐聯合國代表達內塞：「投反對票的請舉手……由於有常任理事國投反對票，本決議草案未獲通過。」
張軍：投票結果令人難以置信
美國常駐聯合國代表指，美國對決議草案未提及以色列的自衛權感到失望，又指現時需要給時間進行外交斡旋，相信需要讓外交發揮作用。
中國常駐聯合國代表張軍對草案未獲通過感到震驚及失望。他指有成員國在表決前未對草案發表意見，令人以為草案可以通過，但結果令人難以置信，並質疑有些國家根本不希望真正解決問題。
俄羅斯常駐聯合國代表則指，美國否決決議草案展示美國的虛偽及雙重標準，又說美國一開始就不想令決議草案獲得通過。
結束以色列訪問行程的美國總統拜登在返國期間表示，埃及總統塞西已同意開放接壤加沙南部的拉法邊境口岸，允許20輛載有人道援助的貨車，進入加沙地帶。