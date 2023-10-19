以巴衝突｜安理會否決要求停火決議草案　中國表示震驚及失望

聯合國(UN)安理會開會，討論要求以巴雙方暫時停火，以讓人道物資運入已被以色列圍困超過一星期加沙地帶的決議草案，由於美國投反對票，決議草案被否決。美國指草案未提及以色列的自衛權；中國對草案未獲通過感到震驚及失望；俄羅斯指展示美國的虛偽及雙重標準。

由巴西提出的決議草案，內容包括譴責一切針對平民的暴力，同時呼籲各方立即停火，以保護民眾及令人道物資運入加沙。中國等共12個國家投贊成票，英國及俄羅斯棄權。至於擁有否決權的常任理事國之一美國則投下反對票。巴西常駐聯合國代表達內塞：「投反對票的請舉手……由於有常任理事國投反對票，本決議草案未獲通過。」