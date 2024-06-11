以巴衝突｜安理會通過呼籲加沙停火決議　哈馬斯表示歡迎

決議案說明三階段停火方案，第一階段包括立即、全面和徹底停火，交換部分人質和巴人囚犯，以軍撤出加沙人口密集的地區，讓巴人返回加沙。第二階段將實現永久停火，釋放所有在加沙被扣押的人員，以軍全面撤出加沙。到第三階段，將開始加沙大規模多年重建計劃，並歸還在加沙死亡人質的遺體。決議又提出，如果第一階段的談判超過6周，停火將持續，直至談判結束，同時重申對「兩國方案」願景的堅定承諾。決議案提到，以色列已同意提案，呼籲哈馬斯接受，並敦促雙方須無條件和即時全面履行有關條款。

聯合國安理會大比數通過由美國提出，呼籲在加沙地帶實現「立即、全面和徹底」停火的決議。哈馬斯表示歡迎，稱願意與調解方合作，就執行符合加沙人民和哈馬斯要求的原則進行間接談判。

內塔尼亞胡 ：實現清除哈馬斯目標前不會停戰

以色列駐聯合國、負責政治協調代表發言時重申，以色列會堅持救出所有人質，以及解除哈馬斯武裝和控制加沙的能力。不過，以色列總理內塔尼亞胡與人質家屬會面時重申，致力爭取全面的勝利，在實現清除哈馬斯的目標前，不會停止戰事。哈馬斯發聲明指，歡迎決議獲通過，願意與調解方合作，討論停火方案的原則性條款，但強調必須符合加沙人民和哈馬斯的要求。

在安理會15個成員國中，有14票贊成方案，俄羅斯投棄權票。俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈指出，多國施壓哈馬斯接受美國的停火建議，但實際上建議仍未得到以色列官方明確回應。

