以巴衝突｜安理會通過決議要求加沙立即停火　哈馬斯表示歡迎

聯合國安理會在14票贊成，只有美國棄權下通過決議，要求齋戒月期間加沙立即停火，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯要釋放去年10月從以色列南部擄走的所有人質，並指有迫切需要擴大向整個加沙提供人道援助及加強保護平民。美國不完全同意決議案的內容，包括沒有譴責哈馬斯，投棄權票。以色列批評美方未有行使否決權是立場倒退，決定取消派遣高層代表團訪美。

今次是安理會首次通過加沙停火的決議案。穆斯林齋戒月由3月10日至4月9日，換言之有關停火要求，距離齋戒月結束只剩兩個星期。決議案由10個安理會理事國提出，獲中俄兩個常任理事國及22國組成的阿拉伯國家聯盟支持。美國曾經警告若通過這份提案，將損害由美國、埃及和卡塔爾斡施的以哈和談，3次否決相關決議案的美方最終只是投棄權票，令提案得以通過，間接向以色列施壓，要盡快實現停火。美國駐聯合國大使格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)指，美國不單口頭上支持決議案的目標，正日以繼夜努力，透過外交以實現目標，但美方不完全同意決議案的內容，包括沒有譴責哈馬斯，因此投了棄權票。