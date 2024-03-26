以巴衝突｜安理會通過決議要求加沙立即停火　哈馬斯表示歡迎

聯合國安理會在14票贊成，只有美國棄權下通過決議，要求齋戒月期間加沙立即停火，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯要釋放去年10月從以色列南部擄走的所有人質，並指有迫切需要擴大向整個加沙提供人道援助及加強保護平民。美國不完全同意決議案的內容，包括沒有譴責哈馬斯，投棄權票。以色列批評美方未有行使否決權是立場倒退，決定取消派遣高層代表團訪美。
今次是安理會首次通過加沙停火的決議案。穆斯林齋戒月由3月10日至4月9日，換言之有關停火要求，距離齋戒月結束只剩兩個星期。決議案由10個安理會理事國提出，獲中俄兩個常任理事國及22國組成的阿拉伯國家聯盟支持。美國曾經警告若通過這份提案，將損害由美國、埃及和卡塔爾斡施的以哈和談，3次否決相關決議案的美方最終只是投棄權票，令提案得以通過，間接向以色列施壓，要盡快實現停火。美國駐聯合國大使格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)指，美國不單口頭上支持決議案的目標，正日以繼夜努力，透過外交以實現目標，但美方不完全同意決議案的內容，包括沒有譴責哈馬斯，因此投了棄權票。
以色列取消派遣高層代表團訪美
哈馬斯對安理會通過決議案表示歡迎，並指準備立即進行人質及囚犯交換進程。在華府訪問的以色列國防部長葛朗特(Yoav Gallant)表示，哈瑪斯釋放以國人質之前，以色列不會結束對哈瑪斯的戰爭。聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)就指，決議案必須落實執行，如果失敗將不可原諒。以色列總理內塔尼亞胡批評美方未有行使否決權，與之前的立場相比，是明顯倒退，將損害以色列的軍事行動以及爭取釋放餘下130多名人質的努力，由於美方改變立場，決定取消派遣高層代表團訪美。美國白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)，否認華府改變立場，對以方取消代表團訪美表示失望。有美國官員亦指，對以方的決定感到困惑，認為反應過度。
哈馬斯就去年10月7日對以色列發動突襲，造成約1,400人死亡，脅持逾220名人質，觸發新一輪以巴衝突，令國際震驚。以色列軍在加沙地帶的軍事行動至今造成逾3萬人死亡。