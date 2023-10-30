以巴衝突｜安祖蓮娜祖莉呼籲停火　指雙方人命同等重要

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯衝突，令加沙地帶人道危機急速惡化，曾任聯合國難民署特使的荷李活女星安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)周日(29日)發聲呼籲停火，她強調巴勒斯坦和以色列人民的生命都同等重要，期望人質平安歸來，並向醫療救援機構捐助、支持無國界醫生組織(Doctors Without Borders)。

安祖蓮娜祖莉於社交平台Instagram(IG)表示：「和全球人一樣，過去幾星期以來，我也關注在以色列發生的恐怖襲擊事件，這造成了許多無辜的平民死亡，我在想可以做甚麼才是最好的援助方法」。她說，她禱告被俘虜的人質可以平安歸來，「在以色列發生的事，是一件恐怖行為，但這不代表轟炸加沙無辜平民就是正當的行為，他們無處可取，無法取得食物或飲水，也沒有撤離加沙的可能性，甚至沒有穿越邊境去尋求庇護的基本人權」。