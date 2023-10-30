以巴衝突｜安祖蓮娜祖莉呼籲停火　指雙方人命同等重要

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯衝突，令加沙地帶人道危機急速惡化，曾任聯合國難民署特使的荷李活女星安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)周日(29日)發聲呼籲停火，她強調巴勒斯坦和以色列人民的生命都同等重要，期望人質平安歸來，並向醫療救援機構捐助、支持無國界醫生組織(Doctors Without Borders)。
安祖蓮娜祖莉於社交平台Instagram(IG)表示：「和全球人一樣，過去幾星期以來，我也關注在以色列發生的恐怖襲擊事件，這造成了許多無辜的平民死亡，我在想可以做甚麼才是最好的援助方法」。她說，她禱告被俘虜的人質可以平安歸來，「在以色列發生的事，是一件恐怖行為，但這不代表轟炸加沙無辜平民就是正當的行為，他們無處可取，無法取得食物或飲水，也沒有撤離加沙的可能性，甚至沒有穿越邊境去尋求庇護的基本人權」。
帖文惹網民不滿取消追蹤
安祖蓮娜祖莉又指，加沙人民數十年來不被認可建國，近20年來也活在封鎖之中，現在能運近加沙的物資更少，「不給援助、燃料和供水，是對人群的集體懲罰。基於人道，必須立刻停火，巴勒斯坦人和以色列人的性命，和全球人命一樣，都同等重要」。她強調，必須採取任何可以防止平民傷亡、可以拯救生命的行動。她已向醫療援助機構捐獻，選擇支持無國界醫生組織，也持續關注該組織的報告。
不過，帖文隨即惹來大批網民不滿，亦有不少人取消追蹤安祖蓮娜祖莉。網民皆各有各觀點，包括有網民不滿安祖蓮娜祖莉持「中立」態度，但同時亦有網民批評她選擇站於加沙一方，或以色列一方。