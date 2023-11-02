以巴衝突｜安祖蓮娜祖莉譴責以軍蓄意轟炸平民　指加沙正變為萬人塚

以色列連續2日轟炸加沙最大難民營，造成數百人死傷，曾任聯合國難民署特使的荷李活女星安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)再次發聲，嚴厲譴責以色列蓄意轟炸平民，並指數百萬巴勒斯坦平民在在全世界的注視下、在許多政府的支持下受到集體懲罰和非人待遇。

安祖蓮娜祖莉繼日前於社交平台Instagram(IG)發文，以持平態度呼籲以巴停火，並強調巴勒斯坦和以色列人民的生命都同等重要。安祖蓮娜祖莉再次發文，她今次譴責以色列連續2日轟炸加沙賈巴利亞難民營，她指：「這是對無處可逃並受困人民的蓄意轟炸，加沙走廊在過去近20年來一直是一座露天監獄，現正迅速成為一個萬人塚。」