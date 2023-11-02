熱門搜尋:
粵車南下 雙11 岩布仙尼 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 叱咤2023 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 流感 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 林襄 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-02 14:27:00

以巴衝突｜安祖蓮娜祖莉譴責以軍蓄意轟炸平民　指加沙正變為萬人塚

分享：
安祖蓮娜祖莉譴責以軍蓄意轟炸平民，指加沙正變為萬人塚。(IG)

安祖蓮娜祖莉譴責以軍蓄意轟炸平民，指加沙正變為萬人塚。(IG)

以色列連續2日轟炸加沙最大難民營，造成數百人死傷，曾任聯合國難民署特使的荷李活女星安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)再次發聲，嚴厲譴責以色列蓄意轟炸平民，並指數百萬巴勒斯坦平民在在全世界的注視下、在許多政府的支持下受到集體懲罰和非人待遇。

安祖蓮娜祖莉繼日前於社交平台Instagram(IG)發文，以持平態度呼籲以巴停火，並強調巴勒斯坦和以色列人民的生命都同等重要。安祖蓮娜祖莉再次發文，她今次譴責以色列連續2轟炸加賈巴利亞難民營，她指：「這是對無處可逃受困人民的蓄意轟炸，加走廊在過去近20年來一直是一座露天監獄，現正迅速成為一個萬人塚。」

安祖蓮娜祖莉：加沙的遇難者有40％都是無辜的兒童。(資料圖片)

安祖蓮娜祖莉：加沙的遇難者有40％都是無辜的兒童。(資料圖片)

安祖蓮娜祖莉：加沙的遇難者有40％都是無辜的兒童

安祖蓮娜祖莉指，加沙的遇難者有40％都是無辜的兒童，整個家庭都被謀殺，「在全世界的注視下、在許多政府的支持下，數百萬巴勒斯坦平民——兒童、婦女、家庭，正在受到集體懲罰和非人待遇，同時被剝奪糧食、藥品和人道主義援助，這些全都違反國際法。」她說：「世界各國領導人拒絕並阻止聯合國安理會實施人道主義停火，他們都是這些罪行的同謀。」

以色列於1031日與111日連續兩日空襲加沙賈巴利亞難民營，據報造成至少195名巴勒斯坦人死亡。聯合國表示，空襲導致大量平民傷亡且構成嚴重破壞，可能構成戰爭罪。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受