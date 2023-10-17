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國際
2023-10-17 15:48:00

以巴衝突｜巴勒斯坦女作家頒獎禮遭押後　數百作家聯署讉責法蘭克福書展

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巴勒斯坦女作家頒獎禮遭押後，數百作家聯署讉責法蘭克福書展。(網上圖片)

巴勒斯坦女作家頒獎禮遭押後，數百作家聯署讉責法蘭克福書展。(網上圖片)

以巴衝突的戰火延燒至文壇。德國法蘭克福書展以巴勒斯坦武裝組織哈馬斯向以色列發動戰爭，引發數以百萬計居民遭受苦難為由，取消一名巴勒斯坦女作家的頒獎典禮，引發諾貝爾文學獎得主(Abdulrazak Gurnah)(2021)等數百名國際知名作家聯署讉責。

綜合報道，全球最大年度出版盛會法蘭克福書展每年均頒發德國LiBeraturpreis文學獎，這是一項頒發給非洲、亞洲、拉丁美洲或阿拉伯世界女作家的年度獎項，今年得獎者是出生於巴勒斯坦的小說家兼散文家Adania Shibli，她憑作品《Minor Detail》獲獎。該作品根據1949年一名女孩被以色列軍隊強姦和謀殺的真實事件改編而成。頒發該獎項的 LitProm 協會周五(13)突然宣布指，「由於哈馬斯發動的戰爭，數以百萬計的以色列和巴勒斯坦人民正在遭受苦難」，將推遲頒獎典禮。LitProm在最初的公告表示，這是與Adania Shibli的共同決定。Adania Shibli的文學機構卻向傳媒表示，Adania Shibli未有同意LitProm的決定，如果舉行儀式，她將藉此機會反思文學在這些殘酷和痛苦的時代所扮演的角色。

包括(左起)諾貝爾文學獎得主古納(Abdulrazak Gurnah)(2021)和托卡爾丘克(Olga Tokarczuk)(2018年)等聯署。(網上圖片)

包括(左起)諾貝爾文學獎得主古納(Abdulrazak Gurnah)(2021)和托卡爾丘克(Olga Tokarczuk)(2018年)等聯署。(網上圖片)

聯署：書展有責任為巴勒斯坦作家發聲

LitProm及法蘭克福書展隨即受到文壇譴責。數百位知名作家，包括諾貝爾文學獎得主古納(Abdulrazak Gurnah)(2021)和托卡爾丘克(Olga Tokarczuk)(2018)、愛爾蘭小說家Colm Toibin、美國利比亞裔普立茲獎得主Hisham Matar、英國巴裔小說家Kamila Shamsie等聯署發炮，指「作為一個重要的國際書展，法蘭克福書展有責任為巴勒斯坦作家創造空間，讓他們能在這個可怕又殘酷的時代分享他們的思想、情感和對文學的反思，而不是關上發聲的管道。」

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