以巴衝突｜巴勒斯坦總統：以色列鵲巢鳩佔　發動種族滅絕

當地時間26日，巴勒斯坦總統阿巴斯在紐約聯合國大會上發表演說，呼籲全面執行聯合國大會先前通過國際法院法律諮詢意見的決議，即要求以色列在決議通過後12個月內撤出巴勒斯坦領土。

綜合中新網、央視新聞等陸媒報道，阿巴斯在26日演說中表示，這場戰爭是巴勒斯坦的巨大災難，已造成超過4萬人喪生，超過10萬人受傷，200多萬人流離失所。

已造成超過4萬人喪生

阿巴斯在演說中連續重複3遍「我們永不離開」，台下對此報以掌聲。他接着說：「巴勒斯坦是我們的家園。如果有人應該離開，那也是鳩佔鵲巢的佔領者。」他表示：「誰殺了4萬多死者中的1.5萬名兒童，以及同樣數量的女性和老人呢？我請你（以色列總理）回答我的問題。」