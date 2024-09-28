以巴衝突｜巴勒斯坦總統：以色列鵲巢鳩佔　發動種族滅絕

當地時間26日，巴勒斯坦總統阿巴斯在紐約聯合國大會上發表演說，呼籲全面執行聯合國大會先前通過國際法院法律諮詢意見的決議，即要求以色列在決議通過後12個月內撤出巴勒斯坦領土。
綜合中新網、央視新聞等陸媒報道，阿巴斯在26日演說中表示，這場戰爭是巴勒斯坦的巨大災難，已造成超過4萬人喪生，超過10萬人受傷，200多萬人流離失所。
已造成超過4萬人喪生
阿巴斯在演說中連續重複3遍「我們永不離開」，台下對此報以掌聲。他接着說：「巴勒斯坦是我們的家園。如果有人應該離開，那也是鳩佔鵲巢的佔領者。」他表示：「誰殺了4萬多死者中的1.5萬名兒童，以及同樣數量的女性和老人呢？我請你（以色列總理）回答我的問題。」
他認為，以色列對加沙走廊發動了全面種族滅絕戰爭，現在又發起了針對黎巴嫩的戰爭，已經並將繼續犯下國際社會公認的戰爭罪行，國際社會必須追究以色列的責任並對其施加制裁。
去年哈馬斯襲擊以色列南部
阿巴斯也譴責美國一年來多次使用否決權，導致安理會無法通過要求以色列停火的決議草案，還向以色列提供致命武器，縱容以色列對加沙持續進行侵略戰爭。
阿巴斯在會上提出12點建議，包括以色列立即從加沙走廊全面撤軍、向加沙居民提供損失賠償和重建資金、聯合國向加沙派遣維和部隊等。
據悉，2023年10月7日，哈馬斯自加沙走廊襲擊以色列南部，造成約1,200人死亡，約250人被哈馬斯等巴方武裝人員帶回加沙走廊扣押，以色列隨後在加沙發起大規模軍事行動，戰火持續至今。
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