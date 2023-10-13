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國際
2023-10-13 10:21:00

以巴衝突｜巴方警告以軍勿採取地面行動　哈馬斯籲國際組織援助(有片)

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巴方警告以軍勿採取地面行動，哈馬斯籲國際組織援助。(AP)

巴方警告以軍勿採取地面行動，哈馬斯籲國際組織援助。(AP)

以巴衝突持續，至今造成超過2,800人死亡。其中以色列有1,300人喪生，加沙就有超過1,500人死亡。以色列周四(12)空襲首都大馬士革(Damascus)國際機場，以及北部城市阿勒頗(Aleppo)的機場，導致跑道損毀，機場已停止運作。

以色列軍方10日稱，多枚火箭彈與迫擊炮彈從敘利亞發射進入以色列領土，落在以色列北部空曠地區。黎巴嫩真主黨(Hezbollah)8日進行炮擊是稱，這是為了聲援巴勒斯坦人。網上有影片顯示，大馬士革國際機場遭炮彈擊中，大量濃煙冒起。外界相信，以軍企圖截斷哈馬斯補給路線。

以軍除了連日空襲加沙外，已經在接近加沙邊境的地區，集結大量坦克，顯示以軍可能正準備地面行動，對加沙展開全面攻擊。巴勒斯坦總理阿什提耶就警告以色列，不要向加沙地帶派遣地面部隊，指出任何地面入侵都會帶來災難性後果。他又呼籲國際社會遏制以軍侵略。他又指，巴勒斯坦領導層正與埃及合作，開闢人道主義走廊，為加沙地帶提供援助。

以色列：除非釋放所有被擄走人質，否則不會解除加沙封鎖。(AP)

以色列：除非釋放所有被擄走人質，否則不會解除加沙封鎖。(AP)

以色列：除非釋放所有被擄走人質 否則不會解除加沙封鎖

在以色列全面封鎖下，加沙正逐步陷入人道主義災難，由於唯一的發電站缺乏燃料而停止運作，醫院停電令維生設備運作受影響，危及病人性命。聯合國指加沙的人道情況繼續惡化，超過33萬人流離失所。哈馬斯呼籲國際救援組織向加沙提供醫療和救援物資，指當地的醫療系統崩潰，區內人民正面臨飢餓，所存的燃料可能在幾小時內耗盡。以色列警告，在所有大約150名被擄走的以色列人質獲釋之前，都不會解除封鎖。

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