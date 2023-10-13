以巴衝突｜巴方警告以軍勿採取地面行動　哈馬斯籲國際組織援助(有片)

以巴衝突持續，至今造成超過2,800人死亡。其中以色列有1,300人喪生，加沙就有超過1,500人死亡。以色列周四(12日)空襲首都大馬士革(Damascus)國際機場，以及北部城市阿勒頗(Aleppo)的機場，導致跑道損毀，機場已停止運作。

以色列軍方10日稱，多枚火箭彈與迫擊炮彈從敘利亞發射進入以色列領土，落在以色列北部空曠地區。黎巴嫩真主黨(Hezbollah)8日進行炮擊是稱，這是為了聲援巴勒斯坦人。網上有影片顯示，大馬士革國際機場遭炮彈擊中，大量濃煙冒起。外界相信，以軍企圖截斷哈馬斯補給路線。