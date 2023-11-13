以巴衝突｜希法醫院停電致12人死亡　哈馬斯暫停交換人質談判(有片)

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯爆發的衝突持續，繼加沙最大的希法醫院(Al-Shifa Hospital)後，北部聖城醫院(Al-Quds hospital)亦因缺乏燃料而停電，並停止接收新症。聯合國人口基金會(UNFPA)、聯合國兒童基金會(UNICEF)及世界衞生組織(WHO)的地區負責人聯合呼籲採取緊急國際行動，結束對加沙醫院的持續襲擊。

加沙衞生部門指，希法醫院停電已導致至少5名早產嬰兒和7名危重病人死亡。以軍表示，已在希法醫院附近放置了300公升燃料，但至今無人取用，亦希望與院方協調運送及撤離嬰兒。加沙衞生部門就批評這些燃料太少，只夠院內發電機運行不到1小時，是對病人的嘲諷。加沙衞生部官員亦否認，有大約100人已從希法醫院撤離，指部署在醫院周圍的以軍狙擊手不時開槍，醫院內的人都不敢離開。哈馬斯表示，由於以軍對希法醫院的攻擊，決定暫停有關交換扣押人質的談判。