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國際
2023-11-01 16:32:04

以巴衝突｜康奈爾大學21歲亞裔生 威脅殺害性侵猶太人被捕

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美國名校康奈爾大學（Cornell University）一名21歲戴姓學生Patrick Dai，在校方討論區聲言「要將猶太男性割喉、強姦猶太女子後推落懸崖、斬首猶太嬰兒」

美國名校康奈爾大學（Cornell University）一名21歲戴姓學生Patrick Dai，在校方討論區聲言「要將猶太男性割喉、強姦猶太女子後推落懸崖、斬首猶太嬰兒」

以巴衝突觸發全球反猶情緒升溫，美國名校康奈爾大學（Cornell University）一名21歲戴姓學生Patrick Dai，在校方討論區聲言「要將猶太男性割喉、強姦猶太女子後推落懸崖、斬首猶太嬰兒」，當地時間周二( 1031)被警方拘捕。新聞稿沒有透露這名學生的種族，但從名字和照片看疑是亞裔。

被捕學生Patrick Dai於紐約州皮茨福德（Pittsford）土生土長，目前就讀康奈爾大學工程學系三年級。該校有約3,000名猶太學生和500名猶太研究生，佔學生總數22%

紐約檢方聲明，Patrick Dai於當地時間星期二涉利用跨州通訊平台發布威脅殺害或傷害他人的訊息被檢控，當地時間星期三(111)提堂，若控罪成立最高可判監5年。

 

美國名校康奈爾大學（Cornell University）一名21歲戴姓學生Patrick Dai，在校方討論區聲言「要將猶太男性割喉、強姦猶太女子後推落懸崖、斬首猶太嬰兒」

美國名校康奈爾大學（Cornell University）一名21歲戴姓學生Patrick Dai，在校方討論區聲言「要將猶太男性割喉、強姦猶太女子後推落懸崖、斬首猶太嬰兒」

揚言槍擊供應猶太食物飯堂

報道指，Patrick Dai 在康奈爾大學網上討論平台發恐嚇訊息，聲稱若在校園見到任何猶太人，男的會刺死、割喉，女的性侵後推落懸崖，猶太嬰兒就斬首，又揚言要向一家主要供應猶太食物的大學飯堂發動槍擊。

校方發表聲明證實一名學生被拘留，稱對可怕的反猶太威脅感到震驚並予以譴責，認為相關人士應依法被起訴，並會加強校園保安。

父稱患嚴重抑鬱 稱兒子無辜

Patrick Dai 父親受訪時指兒子一向友善待人，但自2021年起患上嚴重抑鬱症，無法控制情緒，更因此曾兩度休學兩學期，近日更失聯，他相信兒子並無犯下被指控的罪行，強調他無辜。

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