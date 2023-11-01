以巴衝突｜康奈爾大學21歲亞裔生 威脅殺害性侵猶太人被捕

以巴衝突觸發全球反猶情緒升溫，美國名校康奈爾大學（Cornell University）一名21歲戴姓學生Patrick Dai，在校方討論區聲言「要將猶太男性割喉、強姦猶太女子後推落懸崖、斬首猶太嬰兒」，當地時間周二( 10月31日)被警方拘捕。新聞稿沒有透露這名學生的種族，但從名字和照片看疑是亞裔。

被捕學生Patrick Dai於紐約州皮茨福德（Pittsford）土生土長，目前就讀康奈爾大學工程學系三年級。該校有約3,000名猶太學生和500名猶太研究生，佔學生總數22%。

紐約檢方聲明，Patrick Dai於當地時間星期二涉利用跨州通訊平台發布威脅殺害或傷害他人的訊息被檢控，當地時間星期三(11月1日)提堂，若控罪成立最高可判監5年。