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國際
2023-10-31 14:28:00

以巴衝突｜德國籍以色列裔女紋身師證實遇害

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德國籍以色列裔女紋身師證實遇害。(X)

德國籍以色列裔女紋身師證實遇害。(X)

以色列外交部今天表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯7日在「諾瓦音樂節」(Nova Festival)綁架的23歲德、以雙重國籍女子Shani Louk已證實死亡。以色列外交部於周一(30)在社交平台X發文表示：「我們要公布一項令人傷心的消息，擁有德國和以色列雙重國籍、23歲的Shani Louk的遺體已被發現並確認身分。」

哈瑪斯7日突破加沙和以色列之間的邊界展開突襲時，Shani Louk正在以色列南部參加音樂節。根據外交部聲明，Shani Louk在音樂節被綁架，「遭哈瑪斯恐怖分子酷刑折磨，並在加薩遊街示眾」。聲明中還說她「經受難以言喻的恐怖折磨」。

音樂節遇襲的畫面中，Shani Louk在哈馬斯卡車的後座上，看起來似乎已經失去知覺。(X) 以色列總統：Shani Louk被哈馬斯斬首。(X)

以色列總統：Shani Louk被哈馬斯斬首

音樂節遇襲的畫面中，Shani Louk在哈馬斯卡車的後座上，看起來似乎已經失去知覺，其母親早前曾表示對女兒的生存懷抱微薄希望，至昨日，Shani Louk的家人證實，已獲得當局通知死訊。以色列總統赫爾佐格(Isaac Herzog)亦於一個訪問中證實，人員找到Shani Louk的頭骨在以色列及巴勒斯坦邊境被尋獲，現場大約40具屍體無法辨認身分，經DNA檢驗後證實Shani Louk已被害，赫爾佐格說：「意味著那些野蠻、虐待狂的動物直接砍下了她的頭」，Shani Louk的DJ男友當時亦在音樂會，下落仍然不明。德媒則稱救援組織是在加沙地區發現Shani Louk的頭骨，初步分析認為她可能頭部中彈後傷重而亡。

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