以巴衝突｜德國籍以色列裔女紋身師證實遇害

以色列外交部今天表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯7日在「諾瓦音樂節」(Nova Festival)綁架的23歲德、以雙重國籍女子Shani Louk已證實死亡。以色列外交部於周一(30日)在社交平台X發文表示：「我們要公布一項令人傷心的消息，擁有德國和以色列雙重國籍、23歲的Shani Louk的遺體已被發現並確認身分。」

哈瑪斯7日突破加沙和以色列之間的邊界展開突襲時，Shani Louk正在以色列南部參加音樂節。根據外交部聲明，Shani Louk在音樂節被綁架，「遭哈瑪斯恐怖分子酷刑折磨，並在加薩遊街示眾」。聲明中還說她「經受難以言喻的恐怖折磨」。