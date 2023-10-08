以巴衝突｜德國籍女模被擄殺害 哈馬斯車尾載裸屍遊街示眾 聲稱是以色列女兵

以巴衝突戰火重燃，哈馬斯昨早突襲以色列多個地區，包括以色列南部一個音樂節。德國籍以色列裔女模盧克(Shani Louk)的母親一度在社交網尋找女兒下落，但網上流傳片段顯示她已遭殺害。片段顯示盧克的赤裸遺體遭哈馬斯分子放在車尾遊街示眾，報道指哈馬斯分子聲稱她是以色列女兵。

以巴衝突｜「那是一場為和平舉行的音樂會，對我們來說卻是惡夢」

那具放在車尾的遺體小腿有紋身，與盧克小腿的紋身吻合。英國《每日郵報》指，30歲的盧克是紋身師。片段見哈馬斯分子高叫歡呼，有人向盧克遺體吐口水。哈馬斯聲稱，那具遺體是一名以色列女兵，但盧克的表親向《每日郵報》稱，家人從她腿部的特別紋身圖案和麻繩辮髮型確認那是盧克，「我們一直希望收到正面的消息，但那遺體肯定是Shani。她出席一個為和平而舉行的音樂，但對我們家人來說是一場惡夢」。