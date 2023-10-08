以巴衝突｜德國籍女模被擄殺害 哈馬斯車尾載裸屍遊街示眾 聲稱是以色列女兵

以巴衝突戰火重燃，哈馬斯昨早突襲以色列多個地區，包括以色列南部一個音樂節。德國籍以色列裔女模盧克(Shani Louk)的母親一度在社交網尋找女兒下落，但網上流傳片段顯示她已遭殺害。片段顯示盧克的赤裸遺體遭哈馬斯分子放在車尾遊街示眾，報道指哈馬斯分子聲稱她是以色列女兵。
以巴衝突｜「那是一場為和平舉行的音樂會，對我們來說卻是惡夢」
那具放在車尾的遺體小腿有紋身，與盧克小腿的紋身吻合。英國《每日郵報》指，30歲的盧克是紋身師。片段見哈馬斯分子高叫歡呼，有人向盧克遺體吐口水。哈馬斯聲稱，那具遺體是一名以色列女兵，但盧克的表親向《每日郵報》稱，家人從她腿部的特別紋身圖案和麻繩辮髮型確認那是盧克，「我們一直希望收到正面的消息，但那遺體肯定是Shani。她出席一個為和平而舉行的音樂，但對我們家人來說是一場惡夢」。
以巴衝突｜以色列南部城市斯德洛特周街遺體
音樂節生還者Esther Borochov稱，一名司機駕車助她逃離，但他遭近距離開槍射死，她在車廂裡扮死才逃過一劫。遭哈馬斯槍手攻擊、鄰近巴勒斯人控制地區加沙的以色列南部城市斯德洛特(Sderot)，平民死者遺體散布街上，一輛汽車內一男一倒卧在前座。有市民說，「我走到街上，見到很多恐怖分子、平民遺體，還有車子被射。斯德洛特現大量遺體，馬路上、其他地方都是遺體。」
住在鄰近邊境地區阿夫沙洛姆(Avshalom)的Jehan Berman稱，當局通知他的75歲外母、數名三十多歲朋友與他們的孩子被哈馬斯分子擄走。他於昨早10時30分左右收到外母的電話，她聽來很害怕驚慌，說哈馬斯分子槍殺了丈夫。Berman指，住在鄰近巴人控制地區一直是惡夢，他們都認為哈馬斯遲早會攻進來。他又說，以軍用了8小時才來到趕走哈馬斯分子，「我們不能這樣生活」。網上片段可見哈馬斯擄走不少以色列士兵和平民，也有人遭殺害遊街示眾。一名被指是以色列士兵的女子遭哈馬斯分子押走，她手臂受傷流血，衣服也染滿血跡。